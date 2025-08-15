Korczarowski wrzucił zdjęcie z Marianną. Pisze o „wartościach cywilizacji łacińskiej” [VIDEO]

- Reklama -

Wydawało się, że to już koniec – ale w ostatnim czasie byliśmy świadkami kolejnego zwrotu w relacji Marianny Schreiber i Piotra Korczarowskiego. Para ma planować ślub cywilny. Tymczasem na Instagramie dziennikarza pojawiło się pierwsze od dawna zdjęcie z Marianną. Opis może zaskoczyć.

Przypomnijmy, że niedawno Marianna Schreiber wyznała, że doszło do zaręczyn. Ona i Korczarowski mają nawet planować ślub – cywilny, gdyż związek sakramentalny Marianna zawarła z Łukaszem Schreiberem i, jak wyznała, nie zamierza ubiegać się o jego unieważnienie. Pytana przez jednego z internautów, czy zamierza żyć „w grzechu z kimś nowym”, odparła: „Nie, nie planuję unieważniać (małżeństwa – przyp. red.) i nigdy tego nie zrobię. Bez względu na to, jakie to niesie za sobą dalsze kroki”.

Tymczasem 15 sierpnia na Instagaramie Piotra Korczarowskiego pojawiło się zdjęcie, na którym widać go z Marianną oraz czeskiego europosła Filipa Turka. Fotografię wykonano w Pradze. Można sądzić, że pochodzi ona sprzed kilku dni, bowiem podobne zdjęcie, tyle że bez Korczarowskiego, Schreiber wrzuciła 12 sierpnia na portal X.

- Prośba o wsparcie - Wesprzyj wolne słowo. Postaw kawę nczas.info za: 10 zł 20 zł 30 zł

„Dzisiaj w Pradze spotkałam Posła do Europarlamentu Filipa Turka,

który jest przeciwko zielonemu ładowi, krytykuje Unię Europejską i potępia masową migrację.

Niebywały przypadek!” – pisała wówczas celebrytka.

Dzisiaj w Pradze spotkałam Posła do Europarlamentu Filipa Turka,

który jest przeciwko zielonemu ładowi, krytykuje Unię Europejską i potępia masową migrację.

Niebywały przypadek! pic.twitter.com/vDnRQhxsP5 — Marianna Schreiber (@MSchreiberM) August 11, 2025

Ten wyjazd do Czech spowodowany był prawdopodobnie powrotem Schreiber do sportów walki. W Pradze zaprezentowała się podczas wydarzenia promującego galę „Clash MMA”. „To będzie w ogóle moja pierwsza walka w boskie. Dla mnie w ogóle występ w Czechach to jest coś dużego, bo jednak to jest coś więcej i tak międzynarodowo” – relacjonowała na InstaStory Marianna.

W sieci pojawiły się nagrania, potwierdzające, że podczas wydarzenia towarzyszył jej Korczarowski.

Szalony jak zwykle na swoim poziomie, ale Piotrunia z tyłu jak daje znać na migi że jest przypał to beka xddd pic.twitter.com/IhjjSFgGEd — Podbite Oko Klimasary (@KurzaNozka) August 12, 2025



O dłuższy wpis pokusił się w piątek Korczarowski. „Wartości cywilizacji łacińskiej nie znają barier językowych i kulturowych, dlatego patrioci ze wszystkich krajów Starego Kontynentu mówią tak naprawdę tym samym językiem i co nawet ważniejsze – potrafią się bezbłędnie odnaleźć w tłumie!” – twierdził.

„Wyróżnia ich osobowość i charakter, które błyszczą pośród ludzi bez własnego zdania, posługujących się populistycznymi kalkami narracji formatowanej za nich przez media głównego nurtu. I kiedy ludzie piszą mi, że «uważam się za lepszego», mają rację! Nie Wyróżnia mnie jednak wykształcenie, pochodzenie, czy stan majątkowy, lecz unikalna zdolność samodzielnego myślenia i logicznej analizy faktów. To z kolei prowadzi do tych samych wniosków, do których dochodzą patrioci z innych państw, walczący z tymi samymi zagrożeniami i o te same wartości” – ocenił.

„Ogromne zatem pozdrowienia z Polski dla czeskiego patrioty Filipa Turka, który w centrum europejskiego Mordoru reprezentuje wszystkich wolnych ludzi Śródziemia” – zakończył swój wpis.

Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez Piotr Korczarowski (@korczarowski)

Przypomnijmy, że związek Marianny Schreiber i Piotra Korczarowskiego wywoływał kontrowersje na wielu poziomach i był przyczyną zawirowań na zawodowej drodze dziennikarza. O romansie stało się głośno jeszcze podczas kampanii prezydenckiej. Niedługo później sztab Grzegorza Brauna zakończył współpracę z nim.

„W imieniu sztabu kampanii prezydenckiej Grzegorza Brauna informuję, iż została podjęta decyzja o rezygnacji ze współpracy z Panem Piotrem Korczarowskim w pracach sztabu oraz w kampanii. Z przykrością przyjęliśmy informację, że osoba tak ważna w kampanii prezydenckiej kandydata wiążącego przyszłość Polski z zachowywaniem Prawa Bożego, weszła w relację romantyczną z osobą związaną sakramentem małżeństwa z kimś innym. Oboje prosimy o opamiętanie” – oświadczył wówczas Włodzimierz Skalik.

Później para przechodziła m.in. operację powiększenia biustu Marianny w Turcji. Wówczas internet obiegły kadry troskliwie opiekującego się swoją wybranką Korczarowskiego. Następnie zaś, w rozmowie z Moniką Jaruzelską Schreiber poinformowała o „kryzysie”, jaki para miała przechodzić. Teraz, gdy wydawało się, że temat jest już zamknięty, celebrytka obwieściła, że są zaręczeni, jednocześnie utrzymując, że chce chronić swoją prywatność i nie zdradzi więcej niż to, że ślub cywilny ma odbyć się po Nowym Roku.