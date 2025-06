„Kocham go nad życie” to około dwa miesiące? Schreiber opowiada o „kryzysie” z Korczarowskim [VIDEO]

- Reklama -

Ledwie co w mediach komentowano nową, wielką miłość na całe życie Marianny Schreiber, tym razem z Piotrem Korczarowskim, a już mówi się o jego zakończeniu. Influencerka podzieliła się na temat tej sprawy w rozmowie z Moniką Jaruzelską.

W mediach pojawiły się plotki o „zakończeniu związku” żony Łukasza Schreibera Marianny z Piotrem Korczarowskim. Wcześniej wielkie emocje wywołało ujawnienie przez nich związku. Więcej przeczytacie w artykułach poniżej.

- Prośba o wsparcie - Wesprzyj wolne słowo. Postaw kawę nczas.info za: 10 zł 20 zł 30 zł

24 kwietnia Marianna Schreiber zapewniała, że „kocha nad życie” Piotra Korczarowskiego. Najwyraźniej jest to jednostka czasu oznaczająca mniej, niż dwa miesiące. Dziś bowiem opowiada o kryzysie związku i sugeruje, że nie wiadomo, czy relacja z jej kochankiem przetrwa.

Schreiber wyznała w wywiadzie, że jednak znali się z Korczarowskim za krótko, by informować o tym w mediach społecznościowych.

– To poszło w złą stronę. Ostatnio siostra zadzwoniła do mnie i powiedziała: „Wiesz, ty wszystko od razu tak pokazujesz i potem jak coś się dzieje, to już nie możesz tego cofnąć, a ludzie się upominają. Po co tak się chwalić, jak krótko znasz człowieka?”. Ona ma rację i nie chodzi tu o samego Piotra, tylko o to, że my żyliśmy tu i teraz. Myśleliśmy, że jak pokażemy, że chcemy być razem, to ludzie to zrozumieją – mówiła Marianna Schreiber u Moniki Jaruzelskiej.

– Z perspektywy czasu wiem, że Piotr nie do końca stracił przez naszą relację, ale nie mam zamiaru głębiej wchodzić w politykę. Ale biorę to na siebie – dodała.

– On całe życie pod to poukładał, a teraz dostał kubeł zimnej wody na głowę, że polityka jest brutalna i ludzie nie kierują się samą ideą – mówiła Schreiber.

Następnie przyznała, że w związku jest źle.

– Nie zamierzałam udawać, że wszystko jest super. Myślę, że związek jest do uratowania, ale bez całej medialnej otoczki – wyjawiła żona Łukasza Schreibera.

– Tego było za dużo, tego opisywania rzeczywistości. Nie jest tak, jak było na początku – mówiła dalej Marianna Schreiber.

Może narażę się na hejt, ale uważam, że udany związek jest wtedy, gdy mężczyzna jest dominujący a kobieta uległa i to ona zajmuje się domem, dziećmi i wspieraniem męża.https://t.co/uWYK3MRHBf pic.twitter.com/N563gFBdJq — Marianna Schreiber (@MSchreiberM) June 19, 2025

Piotr Korczarowski do momentu napisania tego tekstu nie skomentował doniesień na temat związku, za który został wyrzucony z KKP na niemalże finale kampanii wyborczej.