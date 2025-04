Korczarowski i Schreiber. Asystent Brauna spotyka się z mężatką? Celebrytka potwierdza! „Kocham go nad życie” [FOTO]

- Reklama -

Marianna Schreiber potwierdziła, że jest w związku z Piotrem Korczarowskim. Wcześniej szef emisja.tv i asystent Grzegorza Brauna unikał odpowiedzi na pojawiające się w sieci pytania o związek z mężatką.

„Nowym nabytkiem @MSchreiberM, o której mówił widz w programie @primeshowmma, jest konfederata, asystent posła @GrzegorzBraun_ – Piotr @Korczarowski z @eMisjaTv. Marianna Schreiber skręca w prawo, co wyjaśnia wczorajsze porównanie symboli lgbt do swastyki. Robi się ciekawie, zwłaszcza, że to chyba nie jedyny amant z dni ostatnich. W tle pojawia się również tajemniczy fotograf” – napisał na X Szalony Reporter.

- Reklama -

Następnie zapytał Korczarowskiego, czy skomentuje te doniesienia. Asystent Grzegorza Brauna był jednak niechętny.

„Jakie doniesienia? Stworzył Pan newsa, zacytował samego siebie i pyta mnie o komentarz do „doniesień”, które Pan przedstawił w trybie oświadczenia? Fajny poziom dziennikarstwa. Mnie uczyli trochę inaczej” – odpowiedział Korczarowski.

„Bardzo proste pytanie – czy spotyka się pan z @MSchreiberM?” – nie ustępował Szalony Reporter.

„Ja bym zapytał @MaMajdan Większy autorytet ws. celebrytów” – odparł Korczarowski.

Ja bym zapytał @MaMajdan Większy autorytet ws. celebrytów 😉 — Piotr Korczarowski (@Korczarowski) April 23, 2025

Na X zaczęły pojawiać się pytania innych użytkowników. Piotr Korczarowski jednak również nie odpowiadał na nie wprost, a raczej unikał odpowiedzi.

Tymczasem Marianna Schreiber wprost odniosła się do pytania. Sprawę bowiem zaczął badać portal plotkarski pudelek.pl.

„Potwierdzam. Kocham go nad życie” – odpowiedziała Schreiber na pytanie o związek z Piotrem Korczarowskim.

Udostępniła również na X screen z pytaniem i jej odpowiedziami.

Do momentu przygotowania tekstu Piotr Korczarowski ani Konfederacja Korony Polskiej nie ustosunkowały się do związku z mężatką.