Korczarowski przerwał milczenie. Zabrał głos ws. związku ze Schreiber. „Okazuje się, że od tysięcy lat ciągle mamy to samo”

Życie uczuciowe Marianny Schreiber ponownie stało się tematem gorących dyskusji. Celebrytka, która formalnie wciąż pozostaje żoną polityka PiS Łukasza Schreibera, oficjalnie potwierdziła swój związek z Piotrem Korczarowskim, założycielem emisja.tv i bliskim współpracownikiem Grzegorza Brauna. Głos w sprawie zabrał także sam zainteresowany.

Schreiber znalazła się w orbicie zainteresowań mediów plotkarskich po tym, gdy podczas konferencji prasowej federacji Prime MMA jeden z widzów zadzwonił do programu i wspomniał, że widział Mariannę z „panem Piotrem” w łódzkim centrum handlowym.

Ta informacja wywołała burzliwą reakcję Przemysława Czarneckiego. Polityk PiS pojawił się w studiu nagraniowym z dwoma torbami. Jak mówił, to rzeczy Marianny, które znajdowały się w jego mieszkaniu i które jej oddaje.

„Mnie się program wybitnie podobał – przynajmniej dowiedziałem się w nim o nowym partnerze mojej partnerki” – napisał później Czarnecki w mediach społecznościowych.

Opinia publiczna sądziła, że Schreiber i Czarnecki wciąż są w związku. Z późniejszych oświadczeń wynika, że rozstali się kilka miesięcy temu, ale oficjalnie o tym nie poinformowali.

Schreiber opublikowała oświadczenie, w którym oskarżyła Czarneckiego o stosowanie przemocy. „W dniu 8 grudnia zgłaszałam panu Ryszardowi Czarneckiemu o przemocy, jaką stosował wobec mnie, jego syn – Przemysław Czarnecki” – napisała. Dodała również, że w styczniu 2025 roku miała doświadczyć kolejnej „sytuacji przemocowej”, podczas której Czarnecki miał znęcać się nad nią i jej dzieckiem, co zmusiło ją do ucieczki z domu i wezwania policji.

Na dowód swoich oskarżeń opublikowała także screeny z rozmów, w których informuje o zaistniałej sytuacji Ryszarda Czarneckiego. Twierdzi także, że większość rzeczy w asyście policji odebrała wcześniej z mieszkania Przemysława Czarneckiego.

Nie, nie kłamałam. Po prostu byłam głupia i wybaczałam, bo wierzyłam, że jest inny niż pokazywały go media, że znęcał się nad żoną.

Współczuję Panu Ryszardowi takich sytuacji. pic.twitter.com/pIDkny19Qr — Marianna Schreiber (@MSchreiberM) April 24, 2025

Mimo niebezpiecznych sytuacji wybaczyła Czarneckiemu, ale po którymś kolejnym razie powiedziała dość i odeszła. Dziś twierdzi, że zrobiła to za późno.

W międzyczasie nawiązała relację z nowym partnerem. „Potwierdzam. Kocham go nad życie” – tak Schreiber odniosła się do informacji o nowym partnerze, Piotrze Korczarowskim. To dziennikarz telewizji eMisja, publicysta i działacz polityczny znany z konserwatywnych poglądów. Jest także asystentem kandydata na prezydenta Grzegorza Brauna i czynnie uczestniczy w kampanii wyborczej, prowadząc wiece prezesa Konfederacji Korony Polskiej.

Co ciekawe, Korczarowski już 14 kwietnia sugerował, że jest z kimś w związku, ale „na wszelki wypadek utrzyma to w tajemnicy”.

Gdy informacja o związku Schreiber z Korczarowskim ujrzała światło dzienne, asystent Brauna początkowo nie chciał wprost tego potwierdzić. Kilka godzin później wystosował jednak oświadczenie. Cytujemy je w całości:

Z czym mogłem się wstrzymać? Że ludzie żądni sensacji weszli mi w życie z butami? Z Marianną jestem od wielu tygodni. Nigdzie o tym nie pisałem, bo uważam, że moje wybory sercowe nie powinny być przedmiotem publicznej sprawy. A jednak okazuje się, że od tysięcy lat ciągle mamy to samo: chleba i igrzysk! Tylko garstka ludzi napisała, że to żaden temat. Dla reszty to taka sensacja, jakbym conajmniej zabił kobietę w ciąży. Jak smutne życia muszą mieć inni, że prywatne życie obcych interesuje ich bardziej, niż własne. Ponadto wiem już jak czuł się Braun po akcji z gaśnicą, gdy wszyscy zaczęli go krytykować. Ja się tylko zakochałem. Nic się nie zmieniło. Wybrałem kobietę, którą inni krzywdzili, a ja chcę dać jej rodzinę i dom. Rzeczywiście, godne pogardy. Zwłaszcza, że tak bardzo potrzebowałem kogoś, kto nie będzie mnie hamował, kto nie będzie mi zarzucał, że walczę o jakąś Polskę, a mógłbym w tym czasie dobrze zarabiać. Kogoś kto rozumie z czym się mierzę, gdy wszyscy oceniają mnie wyłącznie w oparciu o to, co wiedzą o mnie z Internetu. Kocham ją, a ona mnie. Nie zostawiłem dla niej żadnej rodziny. Ona była sama. Z Czarneckim rozstała się niemal pół roku temu. Do dziś Marianna żałuje, że w ogóle była z tym przemocowcem, że dała się podejść „przyjacielowi”, który od lat czekał na okazję. A Łukasz? On już dawno ma nową rodzinę. Rozwód z nim jest kwestią jednej rozprawy, która daj Boże odbędzie się już w Czerwcu. W tym wszystkim jest jeszcze córeczka Marianny, która zaraz ma komunię. Ona zasługuje na normalny dom. Na mężczyznę w tym domu, który nie będzie robić awantur. Na uśmiech mamy, która czuje się przy tym mężczyźnie bezpiecznie. Na ciepło i miłość. Naprawdę macie rację, moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Uwolnić Barabasza!

Informacja o tym, że Schreiber rozstała się z Czarneckim „niemal pół roku temu” nie jest do końca prawdziwa. Jeszcze w styczniu 2025 roku oboje wystąpili w telewizji wPolsce24 zapewniając, że kochają się nad życie.

Formalnie Schreiber wciąż jest w związku małżeńskim z politykiem PiS Łukaszem Schreiberem. Schreiberowie rozstali się na początku 2024 roku. Wg informacji „Faktu” pierwsza rozprawa rozwodowa ma się odbyć w czerwcu br., a pozew o rozwód, wskazując winę męża, złożyła Marianna.