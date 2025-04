TVP zrezygnowało ze swojej dotychczasowej praktyki przedwyborczej. Braun: Widocznie kierownictwo nie…

- Reklama -

10 lat temu TVP organizowało cykl rozmów z kandydatami na prezydenta, które poprzedzano losowaniem. Ze względu na fakt, że obecnie coś takiego robi Kanał Zero, a telewizja utrzymywana pod przymusem z naszych podatków nie, pojawia się proste pytanie: Dlaczego? – Widocznie kierownictwo TVP nie widzi takiej potrzeby – ocenił były prezes TVP Juliusz Braun.

„A dlaczego właściwie TVP nie robi tego, co Kanał Zero? Kilkugodzinne wywiady z każdym kandydatem i kandydatką. Np. co poniedziałek o 20, wrzucane od razu do internetu. Od tego powinna być telewizja publiczna” – zwrócił uwagę na X Publicysta Tomasz Markiewka.

„Wirtualne Media” zapytały TVP o tę sprawę.

– Nie planujemy cyklu wywiadów. Robimy debatę i to jest najważniejsze – odpowiedział Grzegorz Sajór, dyrektor Telewizyjnej Agencji Informacyjnej.

Biuro prasowe TVP dodało, że „na tę chwilę specjalny cykl rozmów z kandydatami nie jest planowany”, zaś „programy publicystyczne TVP Info zapraszają kandydatów do konkretnych programów”.

Gdy w TVP organizowane były takie wywiady, prezesem TVP był Juliusz Braun. WM zapytały go o to, czy taki format powinien wrócić przed wyborami prezydenckimi.

– To jest decyzja władz TVP. Nie jest to obowiązkowe, ale wydaje się, że byłoby przydatne. Właśnie dlatego w 2015 roku zdecydowaliśmy się przeprowadzić podobne wywiady. Dziś mamy 13 kandydatów więc jest jeszcze czas na organizację rozmów, ale trzeba byłoby się spieszyć – ocenił Juliusz Braun.

Dodał, że „trzeba wylosować kolejność, zaplanować, bo do pierwszej tury wypadają np. weekendy”.

– TVP każdej doby nadaje kilkadziesiąt godzin programów. Miejsce w ramówce na pewno by się znalazło na 15 minut rozmowy, ale widocznie kierownictwo TVP nie widzi takiej potrzeby – skomentował Braun.

„Wirtualne Media” zwracają uwagę, że takie rozmowy obecnie prowadzą tylko Polsat News i Kanał Zero. Na Kanale Zero najpopularniejsze są wywiady ze Sławomirem Mentzenem (3 mln odsłon) i Grzegorzem Braunem (2,8 mln odsłon).

Aktualnie tzw. debata odbędzie się 12 maja. TVP współorganizuje ją z TVN i Polsatem.