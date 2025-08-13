WIDEO
POSTAW KAWĘ
WESPRZYJ NAS!
SKLEP
Strona głównaGŁÓWNYNieoczekiwany zwrot akcji. Schreiber i Korczarowski planują ślub. "Będę to ukrywała tak...
GŁÓWNYWiadomościPolska

Nieoczekiwany zwrot akcji. Schreiber i Korczarowski planują ślub. „Będę to ukrywała tak długo jak tylko mogę”

-

Autor: Redakcja NCzas
marianna schreiber piotr korczarowski
Marianna Schreiber i Piotr Korczarowski / fot. Ig / marysiaschreiber / korczarowski (Kolaż)
- Reklama -

Kolejny zwrot w życiu uczuciowym Marianny Schreiber. Jak się okazało, nie chodzi o nowego mężczyznę, ale o Piotra Korczarowskiego. Para postanowiła dać sobie kolejną szansę. Na tym nie koniec.

Marianna Schreiber i jej „stary-nowy” wybranek znów znaleźli się na celowniku tabloidów. Tym razem domysły rozbudziło zdjęcie celebrytki, która zaprezentowała nowy pierścionek na swojej dłoni, złożonej na udzie mężczyzny. Taka relacja pojawiła się na Instagramie.

Aura tajemniczości szybko jednak uległa zatarciu, bowiem celebrytka chętnie wyznała w rozmowie z Pudelkiem, że ona i Piotr Korczarowski dali sobie kolejną szansę.

– Piotr jest mężczyzną z dużym doświadczeniem nie tylko na gruncie prawicowych wartości, ale także życiowym. To mi bardzo imponuje – wychwalała swojego kolejnego wybranka Schreiber.

- Prośba o wsparcie -

Wesprzyj wolne słowo. Postaw kawę nczas.info za:

Uwagę zwracał także pierścionek na serdecznym palcu byłej żony Łukasza Schreibera. – Po prostu powiedziałam TAK – tajemniczo skomentowała ten detal Marianna.

Zwrot akcji w związku Schreiber i Korczarowskiego. Wtrącił się Czarnecki. „Jedyne na co zasługuje to lepę na łeb”

Celebrytka wyznała również, że doszło do zaręczyn. Schreiber i Korczarowski mają nawet planować ślub – cywilny, gdyż związek sakramentalny Marianna zawarła z Łukaszem Schreiberem i, jak wyznała, nie zamierza ubiegać się o jego unieważnienie. Pytana przez jednego z internautów, czy zamierza żyć „w grzechu z kimś nowym”, odparła: „Nie, nie planuję unieważniać (małżeństwa – przyp. red.) i nigdy tego nie zrobię. Bez względu na to, jakie to niesie za sobą dalsze kroki”.

Czekamy na ślub, który odbędzie się po Nowym Roku, ale nie chcę nic więcej zdradzać, bo już się nauczyłam będąc w Internecie, że szczęście lubi ciszę. Będę to ukrywała tak długo jak tylko mogę. Dlatego niczym się nie chwalę – stwierdziła przekornie celebrytka.

Sztab Brauna kończy współpracę z Korczarowskim. „Prosimy o opamiętanie”

Źródło:Pudelek/Plotek
Poprzedni artykuł
Szczyt bezczelności? Tusk i Pełczyńska-Nałęcz w świetnych humorach. Kamery uchwyciły wymianę zdań [VIDEO]
Następny artykuł
Prezydent Nawrocki: „Symbole banderowskie w Polsce są nie do zaakceptowania” [VIDEO]

Najnowsze

SOCIAL
WŁAŚCICIEL

5S MEDIA SP. Z O.O.
ADRES: ul. Jelinka 31 01-646 Warszawa

NIP: 5252676432, REGON: 365416025, KRS: 0000637269

KONTAKT
E-MAIL: [email protected]
SEKRETARIAT: +48 731 555 039

REDAKCJA

REDAKTOR NACZELNY:
dr Tomasz Sommer

WYDAWCY: Adam Wojtasiewicz, Radosław Piwowarczyk, Jacek Adamczyk, dr Maciej Sołdan

DZIENNIKARZE: Marta Maciejewska-Piwowarczyk, Szymon Grot, Kamil Małachowski, Bogdan Dobosz

MENU