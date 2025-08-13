Nieoczekiwany zwrot akcji. Schreiber i Korczarowski planują ślub. „Będę to ukrywała tak długo jak tylko mogę”

- Reklama -

Kolejny zwrot w życiu uczuciowym Marianny Schreiber. Jak się okazało, nie chodzi o nowego mężczyznę, ale o Piotra Korczarowskiego. Para postanowiła dać sobie kolejną szansę. Na tym nie koniec.

Marianna Schreiber i jej „stary-nowy” wybranek znów znaleźli się na celowniku tabloidów. Tym razem domysły rozbudziło zdjęcie celebrytki, która zaprezentowała nowy pierścionek na swojej dłoni, złożonej na udzie mężczyzny. Taka relacja pojawiła się na Instagramie.

Aura tajemniczości szybko jednak uległa zatarciu, bowiem celebrytka chętnie wyznała w rozmowie z Pudelkiem, że ona i Piotr Korczarowski dali sobie kolejną szansę.

– Piotr jest mężczyzną z dużym doświadczeniem nie tylko na gruncie prawicowych wartości, ale także życiowym. To mi bardzo imponuje – wychwalała swojego kolejnego wybranka Schreiber.

Uwagę zwracał także pierścionek na serdecznym palcu byłej żony Łukasza Schreibera. – Po prostu powiedziałam TAK – tajemniczo skomentowała ten detal Marianna.

Celebrytka wyznała również, że doszło do zaręczyn. Schreiber i Korczarowski mają nawet planować ślub – cywilny, gdyż związek sakramentalny Marianna zawarła z Łukaszem Schreiberem i, jak wyznała, nie zamierza ubiegać się o jego unieważnienie. Pytana przez jednego z internautów, czy zamierza żyć „w grzechu z kimś nowym”, odparła: „Nie, nie planuję unieważniać (małżeństwa – przyp. red.) i nigdy tego nie zrobię. Bez względu na to, jakie to niesie za sobą dalsze kroki”.

Dziś nasza kolejna Rocznica Ślubu💍

Nawet w trudnych chwilach, zawsze mogliśmy i możemy liczyć na siebie i na naszą miłość. I to jest piękne. pic.twitter.com/25PQfZC70r — Marianna Schreiber (@MSchreiberM) July 28, 2023

– Czekamy na ślub, który odbędzie się po Nowym Roku, ale nie chcę nic więcej zdradzać, bo już się nauczyłam będąc w Internecie, że szczęście lubi ciszę. Będę to ukrywała tak długo jak tylko mogę. Dlatego niczym się nie chwalę – stwierdziła przekornie celebrytka.