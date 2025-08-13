Skandal w TVP „Sława TV”. Dyrektor kanału propaguje banderyzm

- Reklama -

Grafiki z symbolami OUN-B i formacji Azow znalazły się na profilu Marii Górskiej, która kierowała uruchomionym przez TVP kanałem Sława TV. Część z nich wyciekła do polskiego internetu.

Publiczny nadawca w Polsce uruchomił specjalny kanał telewizyjny o nazwie Sława TV dla ukraińskich odbiorców. Dyrektorem została Maria Górska, która jest obywatelem Ukrainy. Na swoim prywatnym profilu w mediach społecznościowych publikowała symbole OUN-B, czyli Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów, frakcji Stepana Bandery.

O sprawie zrobiło się głośno, gdy treści te przedostały się do „polskiego internetu”. Według portalu kresy.pl, wśród grafik znalazły się m.in. zdjęcia na tle flagi z herbem OUN-B, a także treści z wyeksponowaną symboliką pułku Azow, czyli odwrócony tzw. wilczy hak, który wprost nawiązuje do odznaczeń 2. Dywizji Pancernej Waffen-SS „Das Reich”. Zdjęcie to było częścią postu zamieszczonego na Facebooku – wraz z podpisem: „Obrona demokracji ramię w ramię z ludźmi o podobnych poglądach jest inspirująca!”.

W innym poście z 2022 r. widać było zdjęcie z symbolami pułku Azow i podpisem „Mocny projekt polsko-ukraińskiej współpracy kulturalnej. Spotkanie ludzi o podobnych poglądach. Imperium zła upadnie!”.