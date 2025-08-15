Prawdziwy eliksir młodości. W osiem tygodni można cofnąć wiek epigenetyczny aż o dwa lata

- Reklama -

Aktywność fizyczna i skrócenie czasu spędzanego w bezruchu może opóźniać, a nawet cofać starzenie się organizmu mierzone aktywnością genów – wskazuje analiza wielu badań. W jednym z nich, u kobiet w średnim wieku, 8 tygodni ćwiczeń cofnęło epigenetyczny wiek o 2 lata.

Naukowcy z Uniwersytetu Tohoku (Japonia) przeanalizowali dostępną literaturę naukową, aby sprawdzić, jak regularne ćwiczenia fizyczne wpływają na epigenetyczne starzenie się organizmu.

Epigenetyka dotyczy tego, które geny i w jakim stopniu są aktywne lub wyłączane.

Badacze wyjaśniają, że takie podejście daje dużo pełniejszy obraz odnośnie do biologicznego stanu organizmu niż określenie wieku metrykalnego.

Jak wykazała przeprowadzona przez nich analiza, na przykład u myszy ustrukturyzowany trening wytrzymałościowy i siłowy zmniejszał związane z wiekiem zmiany molekularne w tkance mięśniowej.

U zaś ludzi już kilkutygodniowe programy ćwiczeń wykazywały obniżenie markerów starzenia we krwi i mięśniach szkieletowych.

W jednym z badań prowadzące siedzący tryb życia kobiety w średnim wieku obniżyły swój wiek epigenetyczny o dwa lata zaledwie po ośmiu tygodniach łączonego treningu aerobowego i siłowego.

W innym projekcie badawczym starsi mężczyźni o wyższej wartości poboru tlenu – kluczowego wskaźnika wydolności krążeniowo-oddechowej – mieli istotnie wolniejsze starzenie epigenetyczne od średniej.

„Odkrycia te sugerują, że utrzymywanie sprawności fizycznej opóźnia starzenie epigenetyczne w wielu narządach. Wspierają więc pogląd, że ćwiczenia przynoszą różnym organom korzyści, chroniąc je przed starzeniem” – piszą naukowcy.

Eksperci sprawdzili także, które narządy odnoszą największe korzyści z ćwiczeń. Choć zwykle głównym obiektem zainteresowania były mięśnie szkieletowe, regularny trening fizyczny może również spowalniać starzenie serca, wątroby, tkanki tłuszczowej i jelit.

Ponadto stwierdzono, że u olimpijczyków starzenie epigenetyczne przebiega wolniej, niż u osób nieuprawiających sportu, co sugeruje, że długotrwała, intensywna aktywność fizyczna może mieć trwałe działanie spowalniające starzenie.

Autorzy apelują o dalsze badania, które pomogą zrozumieć, dlaczego niektórzy ludzie reagują na ćwiczenia silniej niż inni, oraz w jaki sposób różne rodzaje treningu wpływają na starzenie się poszczególnych narządów.

Wskazują też na znaczenie opracowywania spersonalizowanych programów ćwiczeń, które pozwolą maksymalizować korzyści.

Uzyskane wyniki wspierają zatem coraz silniejsze przekonanie, że utrzymywanie sprawności fizycznej jest nie tylko kluczowe dla codziennego zdrowia, ale może także stanowić jedno z najskuteczniejszych narzędzi spowalniania wewnętrznego procesu starzenia się organizmu.