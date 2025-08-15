UEFA reaguje po skandalicznym transparencie Żydów. Wszczęła postępowanie wobec Maccabi i… Rakowa

- Reklama -

Prezes PZPN Cezary Kulesza poinformował, że federacja wystąpi do UEFA o zajęcie stanowiska i wyciągnięcie konsekwencji m.in. za „skandaliczny transparent”, jaki wywiesili kibice Maccabi Hajfa podczas meczu 3. rundy eliminacji Ligi Konferencji z Rakowem Częstochowa. Jest już reakcja europejskiej federacji piłkarskiej.

Spotkanie odbyło się w węgierskim Debreczynie, ponieważ z uwagi na napiętą sytuację w Izraelu tamtejsze drużyny nie mogą grać domowych meczów w europejskich pucharach u siebie.

W trakcie spotkania na trybunach pojawił się transparent. Napisano na nim w języku angielskim: „Mordercy od 1939 roku”.

Polski Związek Piłki Nożnej szybko zareagował na tę sytuację. „Nie ma zgody na prowokacje i fałszowanie historii. Pilnie wystąpimy do UEFA o zajęcie stanowiska i wyciągnięcie konsekwencji za skandaliczny transparent i oburzające zachowania na trybunach w czasie meczu Maccabi – Raków” – napisał prezes Kulesza na X.

W piątek po południu UEFA zareagowała. Europejska federacja w jednym komunikacie poinformowała o wszczęciu postępowania zarówno wobec Maccabi, jak i Rakowa. W przypadku izraelskiej drużyny chodzi o niewłaściwe zachowanie zawodników oraz komunikat nieodpowiedni dla widowiska sportowego.

Jeżeli chodzi zaś o drużynę z Częstochowy, powodem interwencji UEFA było odpalenie fajerwerków przez kibiców oraz również wyeksponowanie komunikatu nieodpowiedniego dla widowiska sportowego. Co prawda UEFA w żadnym z przypadków nie sprecyzowała o co dokładnie chodzi, ale nietrudno się domyślić, iż przyczyną wszczęcia postępowania w przypadku Rakowa był wywieszony przed tygodniem w Częstochowie transparent przypominający, że „Izrael morduje, a świat milczy”.