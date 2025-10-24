Mentzen o socjalistycznym programie PiS. Morawiecki w odpowiedzi zacytował Mao Zedonga

- Reklama -

Trwa konferencja programowa Prawa i Sprawiedliwości. Sławomir Mentzen w swych mediach społecznościowych powiedział o „pokazanym dziś socjalistycznym programie PiS”. W rozmowie z TVN24 w dość nietypowy sposób odniósł się do wpisu lidera Konfederacji były premier Mateusz Morawiecki.

W piątek prezes PiS otworzył w Katowicach konwencję programową partii pod hasłem „Myśląc Polska”. Wcześniej informowano o tym, że PiS zamierza przedstawić radykalne podwyższenie socjalu.

Wśród propozycji, o których donoszono przed startem kongresu programowego partii, wymieniano m.in. waloryzację 800 plus, podniesienie zasiłków, bon mieszkaniowy w wysokości 100 tys. zł za urodzenie trzeciego dziecka oraz 40 tys. zł od pierwszego dziecka, dochód podstawowy i likwidacja kwoty wolnej od podatku.

Do przedstawionych propozycji odniósł się w swoich mediach społecznościowych Mentzen. Lider Konfederacji wymienił m.in. waloryzację 800 plus, bony mieszkaniowe, dochód podstawowy oraz likwidację kwoty wolnej od podatku i stwierdził, że te oraz „wiele innych podobnych pomysłów znajduje się w pokazanym dziś socjalistycznym programie PiS”.

„I jeszcze ktoś się dziwi, że nie chcę mieć nic wspólnego z tym planem ostatecznego zrujnowania naszego państwa?” – zapytał Mentzen.

W rozmowie z TVN24 do wpisu Mentzena odniósł się były premier Morawiecki. Polityk PiS stwierdził, że nie wyklucza współpracy z partią Mentzena. – Aczkolwiek my walczymy o to, żeby mieć jak najlepszy wynik i żeby móc kierować nawą rządową bez Konfederacji – powiedział.

Zdaniem Morawieckiego wpis Mentzena świadczy o tym, że „chyba jest trochę niezrozumienia co do metodologii zapraszania tutaj gości i konstruowania paneli”. – Mamy tutaj kilkuset prelegentów, mamy ponad 130 paneli i niech kwitnie sto kwiatów – powiedział były premier, cytując tym samym Mao Zedonga. – Może to fatalna osoba, która słynie z tego cytatu, ale jest znany na świecie, więc proszę pozwolić mi się nim posłużyć – dodał Morawiecki.

– To, co tutaj się dzieje w Katowicach, to jest wielka burza mózgów, wielki namysł nad tym, jak Polska kolejnej pięciolatki, kolejnej dziesięciolatki powinna wyglądać – stwierdził były premier. Używanie terminów takich, jak pięciolatka, obok socjalistycznych propozycji nie napawa optymizmem…