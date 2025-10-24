WIDEO
„Sznepfowa do końca oszalała.” Dorota Wysocka-Schnepf w TVP oskarża Ziobrę o… śmierć jej matki [VIDEO]

Autor: DC
dorota wysocka-schnepf
NCZAS.INFO | Dorota Wysocka-Schenpf / fot. X / chrzanik
W utrzymywanej pod przymusem z naszych podatków rządowej telewizji Dorota Wysocka-Schnepf oskarżyła Zbigniewa Ziobro i PiS o śmierć jej matki. Bynajmniej nie chodzi o zlecenie zabójstwa czy jakieś działania, lecz o… przemówienie Zbigniewa Ziobry przed komisją śledczą, po których matka pracownicy reżimówki umarła. Jak przekonywała Wysocka-Schnepf, miało to mieć bezpośredni wpływ na jej śmierć. Wszystko to jeszcze okraszono paskiem o treści „brudna wojna PiS z rodzinami”.

„CO TU SIĘ WYDARZYŁO. Dorota Schnepf na żywo oskarżyła Ziobrę i PiS o śmierć swojej mamy, która zmarła w ostatnią sobotę. To nie jest Twój prywatny folwark do załatwiania osobistych spraw. Podawajcie dalej. Niech TVP w końcu zrobi z nią porządek” – napisał na X użytkownik chrzanik, udostępniając fragment programu z telewizji rządowej.

– Mama pani Schnepf wysłuchała wystąpienia Zbigniewa Ziobry na żywo, które przeżyła bardzo mocno. Po tym wystąpieniu pana Ziobry przed komisją śledczą mama pani Schnepf w ubiegłą sobotę zmarła – powiedziała Dorota Wysocka-Schnepf w telewizji reżimowej.

Nastąpiła chwila ciszy, na co rozmówca odpowiedział „wyrazy współczucia”. Trzeba jednak przyznać, że cisza wynikła z idiotycznej próby powiązania wystąpienia polityka i transmisji ze śmiercią jakiejś osoby, czy też nawet próby zrzucenia winy na kogoś za ten fakt. Na pasku zaś wyświetlał się napis „brudna wojna PiS z rodzinami”, co sugeruje, że słynny „paskowy TVP” z czasów PiS mógł wrócić na stanowisko.

– Ale to trzeba jeszcze ustalić koincydencję zdarzeń. Rozumiem, że pani… – mówił, na co wtrąciła się Wysocka-Schnepf.

– Tak proszę pana, rozmawiałam ze swoją mamą o tym wystąpieniu, wiem jak je przeżyła i wiem, co się wydarzyło dalej. W związku z tym proszę pamiętać, że wasze zarzuty i kłamstwa… – mówiła, po czym zaczęła się na wizji pyskówka i wzajemne przerywanie.

Wysocka-Schnepf jeszcze powiedziała „nie przyjmuję pana przeprosin”.

Absurdalny incydent skomentował m.in. redaktor naczelny „Najwyższego Czasu!” Tomasz Sommer.

„Sznepfowa do końca oszalała. Publicznie oskarża ludzi o śmierć swojej matki we własnym programie w TVP w likwidacji” – napisał dr Sommer.

Źródło:X / nczas.info
