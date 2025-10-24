Nie ma wątpliwości, to psy go zabiły. Zwłoki mężczyzny znaleziono w piątek w gminie Poddębice

- Reklama -

Rany kąsane zadane przez psy były przyczyną śmierci 76-latka, którego zwłoki znaleziono w piątek w gminie Poddębice – podała Prokuratura Okręgowa w Sieradzu. Cztery psy, które miały zaatakować mężczyznę, są pod obserwacją weterynaryjną. Ich właścicielce może grozić do pięciu lat więzienia.

Zwłoki 76-letniego mężczyzny ze śladami pogryzienia przez psy odnaleziono w piątek w gminie Poddębice. Wcześniej poszkodowany miał przebywać na jednej z posesji w okolicy, gdzie były również cztery psy wilczuropodobne.

- Reklama -

Wstępne wyniki sekcji zwłok wykazały, że psy zaatakowały 76-letniego pokrzywdzonego. Poddane są obserwacji weterynaryjnej – poinformowała rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Sieradzu Jolanta Szkilnik.

Zwierzętom pobrano próbki śliny i krwi do badań DNA. Zostaną one porównane ze śladami zabezpieczonymi na ciele i odzieży ofiary. Śledczy sprawdzą, czy psy przechodziły obowiązkowe szczepienia, były leczone weterynaryjnie i czy wcześniej służby interweniowały w związku z ich zachowaniem.

- Prośba o wsparcie - Bez cenzury. Bez kompromisów. Dzięki Tobie i z Tobą! Bezkompromisowo przedstawiamy prawdę o Polsce i Świecie bez względu na działania aktualnej cenzury. Nie chodzimy na kompromisy. Utrzymujemy się z reklam i Twojego wsparcia. Jeśli chcesz wolnych mediów – WESPRZYJ NAS! 10 zł 20 zł 30 zł

Prok. Szkilnik zapowiedziała, że w sprawie przesłuchani zostaną specjaliści ze schroniska, w którym przebywają psy. Wypowiedzą się oni na temat poziomu agresji tych zwierząt i występowania u nich cech ras niebezpiecznych.

Powołani zostaną też biegli, od których prokuratura oczekiwać będzie m.in. opinii o przyczynach ataku psów na człowieka w tym konkretnym przypadku.

Jeśli zgromadzony materiał dowodowy wykaże, że właśnie te psy zaatakowały 76-latka i zadały mu śmiertelne rany, ich właścicielka usłyszy zarzut, że nie zachowała ostrożności w chowaniu psów, które bez kontroli przemieszczały się poza terenem posesji i zaatakowały pokrzywdzonego, powodując liczne rany kąsane, tym samym naraziła mężczyznę na utratę życia i nieumyślnie spowodowała jego śmierć. Podejrzanej grozi za to do pięciu lat pozbawienia wolności.

Sieradzka prokuratura wystąpiła też o opinię biegłych psychiatrów, aby ustalić, czy w chwili tragicznego zdarzenia właścicielka psów była zdolna do kierowania swoim postępowaniem.