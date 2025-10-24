WIDEO
WESPRZYJ NAS!
SKLEP
Strona głównaOpinieMentzen podsumował nowe propozycje PiS. "Jeszcze ktoś się dziwi, że nie chcę...?"
OpinieTEMAT DNIAWiadomościPolityka

Mentzen podsumował nowe propozycje PiS. „Jeszcze ktoś się dziwi, że nie chcę…?”

-

Autor: Redakcja NCzas
NCZAS.INFO | Jarosław Kaczyński i Sławomir Mentzen. /Foto: YT (screen)
NCZAS.INFO | Jarosław Kaczyński i Sławomir Mentzen. /Foto: YT (screen)
- Reklama -

Lider Konfederacji Wolność i Niepodległość Sławomir Mentzen w krótkich, żołnierskich słowach podsumował propozycje programowe ze strony obozu Prawa i Sprawiedliwości.

Jak już informowaliśmy PiS zamierza przedstawić radykalne podwyższenie socjalu. Wśród propozycji, o których donoszono przed startem kongresu programowego partii, wymieniano m.in. waloryzację 800 plus, podniesienie zasiłków, bon mieszkaniowy w wysokości 100 tys. zł za urodzenie trzeciego dziecka oraz 40 tys. zł od pierwszego dziecka, dochód podstawowy i likwidacja kwoty wolnej od podatku.

- Reklama -XVII Konferencja Prawicy Wolnościowej

Była wiceminister klimatu Anna Łukaszewska-Trzeciakowska zaproponowała natomiast rewizję granicznego podatku węglowego i przedłużenie darmowych uprawnień ETS dla przemysłu. Wzywa też do „pilnej rewizji całego Zielonego Ładu” i przedłużenia używania węgla i gazu jako „paliwa przejściowego”.

Pisaliśmy o tym więcej: 100 tys. na trzecie dziecko, likwidacja kwoty wolnej od podatku i zysk dla deweloperów. Pomysły PiS na wielki partyjny kongres

- Prośba o wsparcie -

Bez cenzury. Bez kompromisów. Dzięki Tobie i z Tobą!

Bezkompromisowo przedstawiamy prawdę o Polsce i Świecie bez względu na działania aktualnej cenzury. Nie chodzimy na kompromisy. Utrzymujemy się z reklam i Twojego wsparcia. Jeśli chcesz wolnych mediów – WESPRZYJ NAS!

Do przedstawionych propozycji odniósł się w swych mediach społecznościowych lider Konfederacji WiN Sławomir Mentzen. „Coroczna waloryzacja 800+, bony mieszkaniowe na 100k zł za trzecie dziecko, dochód podstawowy 500 zł dla każdego, likwidacja kwoty wolnej, czterodniowy tydzień pracy dla seniorów, gwarancja wkładu własnego i wiele innych podobnych pomysłów znajduje się w pokazanym dziś socjalistycznym programie PiS” – zaczął polityk.

„I jeszcze ktoś się dziwi, że nie chcę mieć nic wspólnego z tym planem ostatecznego zrujnowania naszego państwa?” – zapytał Mentzen.

Swoje wpisy zamieścili też inni przedstawiciele ugrupowania. „Lekiem na Kompletny Obłęd rządów Tuska nie są Podatki i Socjalizm Kaczyńskiego. To droga do nikąd” – uważa Bartosz Bocheńczak.

„PiS rozpoczyna dziś swoją konwencję programową w Katowicach. Na pewno usłyszymy o potrzebie odrzucenia Zielonego Ładu i ratowaniu polskiej energetyki opartej na węglu. Przypomnijmy w takim razie, co Kaczyński z Morawieckim zrobili z polskim górnictwem. Pod ich rządami postawiono w stan likwidacji 14 zakładów górniczych‼️” – przypomniał Tomasz Grabarczyk.

„To właśnie politycy PiS popierali Zielony Ład. Kaczyński mówił, że jego odrzucenie ustawiłoby nas a marginesie i trzeba go przyjąć za wszelką cenę. Komisarz UE ds. rolnictwa z PIS, Janusz Wojciechowski, był twarzą Zielonego Ładu, promował go nawet w spotach. Cała szaleńcza ideologia klimatyczna miała sojusznika w poprzedniej władzy. Efekty tego widzimy i żadne udawanie, że PiS bronił polskiego górnictwa tego nie zmieni. Dość tej hipokryzji❗️” – dodał działacz Konfederacji.

Poprzedni artykuł
Kolejny atak psa. Bulterier rzucił się na dziecko. 8-latek w szpitalu
Następny artykuł
Rolnicy protestują przeciwko unijnemu budżetowi. „Pierwszy w historii przypadek”

Najnowsze

SOCIAL
WŁAŚCICIEL

5S MEDIA SP. Z O.O.
ADRES: ul. Jelinka 31 01-646 Warszawa

NIP: 5252676432, REGON: 365416025, KRS: 0000637269

KONTAKT
E-MAIL: [email protected]
SEKRETARIAT: +48 731 555 039

REDAKCJA

REDAKTOR NACZELNY:
dr Tomasz Sommer

WYDAWCY: Adam Wojtasiewicz, Radosław Piwowarczyk, Jacek Adamczyk, dr Maciej Sołdan

DZIENNIKARZE: Dominik Cwikła, Marta Maciejewska-Piwowarczyk, Kamil Małachowski, Bogdan Dobosz

MENU