Mentzen podsumował nowe propozycje PiS. „Jeszcze ktoś się dziwi, że nie chcę…?”

Lider Konfederacji Wolność i Niepodległość Sławomir Mentzen w krótkich, żołnierskich słowach podsumował propozycje programowe ze strony obozu Prawa i Sprawiedliwości.

Jak już informowaliśmy PiS zamierza przedstawić radykalne podwyższenie socjalu. Wśród propozycji, o których donoszono przed startem kongresu programowego partii, wymieniano m.in. waloryzację 800 plus, podniesienie zasiłków, bon mieszkaniowy w wysokości 100 tys. zł za urodzenie trzeciego dziecka oraz 40 tys. zł od pierwszego dziecka, dochód podstawowy i likwidacja kwoty wolnej od podatku.

Była wiceminister klimatu Anna Łukaszewska-Trzeciakowska zaproponowała natomiast rewizję granicznego podatku węglowego i przedłużenie darmowych uprawnień ETS dla przemysłu. Wzywa też do „pilnej rewizji całego Zielonego Ładu” i przedłużenia używania węgla i gazu jako „paliwa przejściowego”.

Pisaliśmy o tym więcej: 100 tys. na trzecie dziecko, likwidacja kwoty wolnej od podatku i zysk dla deweloperów. Pomysły PiS na wielki partyjny kongres

Do przedstawionych propozycji odniósł się w swych mediach społecznościowych lider Konfederacji WiN Sławomir Mentzen. „Coroczna waloryzacja 800+, bony mieszkaniowe na 100k zł za trzecie dziecko, dochód podstawowy 500 zł dla każdego, likwidacja kwoty wolnej, czterodniowy tydzień pracy dla seniorów, gwarancja wkładu własnego i wiele innych podobnych pomysłów znajduje się w pokazanym dziś socjalistycznym programie PiS” – zaczął polityk.

„I jeszcze ktoś się dziwi, że nie chcę mieć nic wspólnego z tym planem ostatecznego zrujnowania naszego państwa?” – zapytał Mentzen.

Swoje wpisy zamieścili też inni przedstawiciele ugrupowania. „Lekiem na Kompletny Obłęd rządów Tuska nie są Podatki i Socjalizm Kaczyńskiego. To droga do nikąd” – uważa Bartosz Bocheńczak.

„PiS rozpoczyna dziś swoją konwencję programową w Katowicach. Na pewno usłyszymy o potrzebie odrzucenia Zielonego Ładu i ratowaniu polskiej energetyki opartej na węglu. Przypomnijmy w takim razie, co Kaczyński z Morawieckim zrobili z polskim górnictwem. Pod ich rządami postawiono w stan likwidacji 14 zakładów górniczych‼️” – przypomniał Tomasz Grabarczyk.

„To właśnie politycy PiS popierali Zielony Ład. Kaczyński mówił, że jego odrzucenie ustawiłoby nas a marginesie i trzeba go przyjąć za wszelką cenę. Komisarz UE ds. rolnictwa z PIS, Janusz Wojciechowski, był twarzą Zielonego Ładu, promował go nawet w spotach. Cała szaleńcza ideologia klimatyczna miała sojusznika w poprzedniej władzy. Efekty tego widzimy i żadne udawanie, że PiS bronił polskiego górnictwa tego nie zmieni. Dość tej hipokryzji❗️” – dodał działacz Konfederacji.