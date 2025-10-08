Kanał Zero z koncesją satelitarną. Stanowski będzie robił telewizję

- Reklama -

Podczas środowego posiedzenia Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji udzieliła koncesji satelitarnej spółce KANAŁ ZERO TV. Przyjęła też uchwały w sprawie przekazania 6 spółkom mediów publicznych środków z opłat abonamentowych oraz przedłużyła 5 podmiotom koncesję na kolejne 10 lat.

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji udzieliła koncesji satelitarnej spółce KANAŁ ZERO TV na rozpowszechnianie programu telewizyjnego pod nazwą „Kanał Zero TV”. Kanał Zero powstał w 2023 roku, jako kanał internetowy na platformie YouTube publikujący głównie treści polityczne i społeczne o charakterze publicystycznym. Założył go Krzysztof Stanowski, który w 2025 roku kandydował w wyborach prezydenckich. Kanał śledzi ponad 2 mln subskrybentów. Opublikowano na nim ponad 6500 filmów.

Rada jednogłośnie przyjęła 7 uchwał w sprawie przekazania 6 spółkom mediów publicznych, środków z opłat abonamentowych, w związku z ich zwrotem przez sądy, z rachunku depozytowego Ministra Finansów. Należą do nich Telewizja Polska, Polskie Radio Pomorza i Kujaw, Radio Katowice, Radio Koszalin, Radio Lublin oraz Polskie Radio Rzeszów.

KRRiT udzieliła także koncesji Centrum Kultury w Żyrardowie na rozpowszechnianie programu telewizyjnego o charakterze uniwersalnym pod nazwą „TV-ŻYR”. Udzieliła też 5 podmiotom koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego i telewizyjnego na kolejne 10 lat, m.in. Radiu Płońsk.