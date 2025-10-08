Oto dzieci Putina. Mają fałszywe nazwisko i żyją w ukryciu [FOTO]

W mediach społecznościowych pojawiły się zdjęcia rzekomych synów Władimira Putina, których matką ma być była rosyjska gimnastyczka Alina Kabajewa. Dzieci, noszące fałszywe nazwisko Spiridonov (pochodzące od imienia i nazwiska dziadka Putina) urodziły się w 2015 i 2019 roku odpowiednio w Szwajcarii i Moskwie. Domniemani synowie przywódcy Rosji mieszkają ponoć w izolacji, w rezydencjach w Wałdaju i Soczi.
Alina Kabajewa była reprezentantką Rosji w gimnastyce artystycznej. Podczas igrzysk w Atenach w 2004 roku zdobyła złoty medal w tej dyscyplinie. Był to jej największy sukces w karierze. Niedługo później zaczęto mówić o relacjach łączących ją z Władimirem Putinem.
Kabajewę nazywa się domniemaną kochanką Władimira Putina. Nie do końca wiadomo, czy na pewno i ile dzieci była gimnastyczka ma z Władimirem Putinem, jednak rosyjskie media podają, że para doczekała się co najmniej dwóch synów. W maju 2022 r. szwajcarska prasa ujawniła, że Kabajewa i Putin mają dwie córki i dwóch synów. Teraz do sieci trafiły zdjęcia rzekomych – 10-letniego i 6-letniego – synów prezydenta Rosji.
Pierwszy z nich, starszy, to Iwan Władimirowicz, zaś jego młodszy brat to Władimir Junior.
Co ciekawe, kilka miesięcy temu Putin w chwili zapomnienia powiedział, że ogląda bajki ze „swoimi maluchami”, ale nigdy oficjalnie nie potwierdził, że ma dzieci z młodszą od niego o 30 lat Aliną Kabajewą.
Photos of Putin and Kabaeva's sons published for the first time, — "Agency."
The children, registered under the false surname Spiridonov from Putin's grandfather's patronymic, were born in 2015 and 2019 in Switzerland and Moscow, respectively, and live in isolation in Valdai and… pic.twitter.com/xznWuNGSrI
