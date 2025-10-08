Oto dzieci Putina. Mają fałszywe nazwisko i żyją w ukryciu [FOTO]

- Reklama -

W mediach społecznościowych pojawiły się zdjęcia rzekomych synów Władimira Putina, których matką ma być była rosyjska gimnastyczka Alina Kabajewa. Dzieci, noszące fałszywe nazwisko Spiridonov (pochodzące od imienia i nazwiska dziadka Putina) urodziły się w 2015 i 2019 roku odpowiednio w Szwajcarii i Moskwie. Domniemani synowie przywódcy Rosji mieszkają ponoć w izolacji, w rezydencjach w Wałdaju i Soczi.

Alina Kabajewa była reprezentantką Rosji w gimnastyce artystycznej. Podczas igrzysk w Atenach w 2004 roku zdobyła złoty medal w tej dyscyplinie. Był to jej największy sukces w karierze. Niedługo później zaczęto mówić o relacjach łączących ją z Władimirem Putinem.

Kabajewę nazywa się domniemaną kochanką Władimira Putina. Nie do końca wiadomo, czy na pewno i ile dzieci była gimnastyczka ma z Władimirem Putinem, jednak rosyjskie media podają, że para doczekała się co najmniej dwóch synów. W maju 2022 r. szwajcarska prasa ujawniła, że Kabajewa i Putin mają dwie córki i dwóch synów. Teraz do sieci trafiły zdjęcia rzekomych – 10-letniego i 6-letniego – synów prezydenta Rosji.

Pierwszy z nich, starszy, to Iwan Władimirowicz, zaś jego młodszy brat to Władimir Junior.

Co ciekawe, kilka miesięcy temu Putin w chwili zapomnienia powiedział, że ogląda bajki ze „swoimi maluchami”, ale nigdy oficjalnie nie potwierdził, że ma dzieci z młodszą od niego o 30 lat Aliną Kabajewą.