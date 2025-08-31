Stanowski potwierdza. Kanał Zero chce wyjść z Internetu

Krzysztof Stanowski pracuje nad tym, by jego Kanał Zero był dostępny w normalnej telewizji naziemnej. Szef kanału potwierdził te doniesienia.
„Kanał Zero Krzysztofa Stanowskiego wystąpił do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji o przyznanie koncesji telewizyjnej” – poinformował portal press.pl.
Z informacji press.pl wynika, że złożony w KRRiT wniosek dotyczy koncesji satelitarnej. Umożliwia ona nadawanie w sieciach kablowych i na platformach satelitarnych.
„Ponadto w lipcu Kanał Zero zwrócił się do Urzędu Patentowego RP o rejestrację znaku słownego Kanał Zero TV” – czytamy.
Informację potwierdził na X Krzysztof Stanowski.
„No tak, to prawda” – napisał krótko.
No tak, to prawda. https://t.co/BK1uNwHAWs
— Krzysztof Stanowski (@K_Stanowski) August 30, 2025