Sikorski odpowiada Wiplerowi. „Problem jest realny”

Szef MSZ Radosław Sikorski zareagował na złożenie przez posła Konfederacji Przemysława Wiplera interpelacji ws. funkcjonowania Karty Polaka oraz ryzyka nadużyć w kontekście polityki migracyjnej państwa. Minister zadeklarował, że resort pracuje nad projektem nowelizacji ustawy.

Wipler poinformował o złożeniu interpelacji w czwartek na portalu X.

„Złożyłem interpelację do Ministra Spraw Zagranicznych Radosława Sikorskiego w sprawie funkcjonowania Karty Polaka oraz ryzyka nadużyć w kontekście polityki migracyjnej państwa. Karta Polaka miała być narzędziem wsparcia dla osób, które bez własnej winy znalazły się poza granicami Polski po II Wojnie Światowej. Tymczasem dziś coraz częściej staje się szybką ścieżką do obywatelstwa, świadczeń socjalnych czy darmowej edukacji – także dla osób, które z Polską nie mają wiele wspólnego” – napisał Wipler.

Co gorsza – jak podkreślił – „pojawiają się sygnały o poradnikach w internecie, rankingach konsulatów i fałszywych dokumentach, które mają ułatwiać uzyskanie Karty”.

Polityk Konfederacji przekonywał, że trzeba jasno ustalić, czy państwo kontroluje ten proces i czy ma narzędzia, aby powstrzymać nadużycia. „Pytam Ministra o konkrety. Bo Karta Polaka miała być dowodem więzi z Polską – a nie biletem wstępu do systemu socjalnego” – wyjaśnił Wipler.

Do sprawy odniósł się na portalu X szef polskiej dyplomacji. „Problem jest realny i dlatego już pracujemy nad nowelizacją ustawy” – zadeklarował. „Likwidujemy odziedziczone patologie w polityce migracyjnej” – podkreślił. Zapowiedział, że Wipler otrzyma szczegółową odpowiedź na piśmie.

Wipler w swojej interpelacji – której skan dołączył do wpisu na X – zadał szereg pytań dotyczących możliwych nieprawidłowości związanych z wydawaniem Karty Polaka i weryfikowaniem złożonych o nią wniosków. Dopytywał też m.in. o to, czy prawdą jest, że w ostatnich latach zwiększyła się liczba obywateli Rosji, którzy zwrócili się z wnioskiem o jej wydanie.