WIDEO
POSTAW KAWĘ
WESPRZYJ NAS!
SKLEP
Strona głównaWiadomościPolityka"Do dymisji". Sawicki nie przebiera w słowach. Dostało się też Hołowni
WiadomościPolityka

„Do dymisji”. Sawicki nie przebiera w słowach. Dostało się też Hołowni

-

Autor: KM
Marek Sawicki
Marek Sawicki. / Foto: PAP
- Reklama -

Marek Sawicki z PSL wzywa ministrów z Polski 2050 do natychmiastowej dymisji. Nie szczędził ostrych słów pod adresem niedawnych politycznych koalicjantów z Trzeciej Drogi, a wciąż koalicjantów rządowych.

Zdaniem Sawickiego, nominowane przez Szymona Hołownię do rządu panie powinny ustąpić ze stanowiska. – Nie ma ręki do kadr. Nie potrafi dobierać ludzi na ministerialne stanowiska – powiedział na łamach „Super Expressu” polityk PSL.

Obecnie z Polski 2050 na stołkach zasiadają Paulina Hennig-Kloska, Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz oraz Marta Cienkowska.

Szczególnie mocno oberwało się od Sawickiego tej ostatniej. Nad Cienkowską zebrały się ciemne chmury w związku z głośną aferą wokół Instytutu Pileckiego oraz zagranicznymi podróżami za publiczne pieniądze – tylko delegacja do Australii kosztowała podatników niemal 50 tysięcy złotych.

- Prośba o wsparcie -

Wesprzyj wolne słowo. Postaw kawę nczas.info za:

Pani Cienkowska, podobnie jak inne panie z Polski 2050 pełniące funkcje ministerialne, powinny podać się do dymisji i zrezygnować z pełnienia swoich funkcji – mówi bez owijania w bawełnę Sawicki.

Pani Cienkowska powinna odejść nie tylko za sprawę sygnalistki, ale również za to, co opisaliście w „Super Expressie”, czyli jej zagraniczne podróże, w tym wyjazd do Australii – dodaje polityk PSL-u.

Źródło:se.pl
Poprzedni artykuł
Polska pokonała Izrael. Zacięta bitwa do ostatnich sekund [VIDEO]
Następny artykuł
Hipokryzja Miszalskiego! Zapewnia o dialogu, a donosi na przedsiębiorcę i jeszcze się tym chwali

Najnowsze

SOCIAL
WŁAŚCICIEL

5S MEDIA SP. Z O.O.
ADRES: ul. Jelinka 31 01-646 Warszawa

NIP: 5252676432, REGON: 365416025, KRS: 0000637269

KONTAKT
E-MAIL: [email protected]
SEKRETARIAT: +48 731 555 039

REDAKCJA

REDAKTOR NACZELNY:
dr Tomasz Sommer

WYDAWCY: Adam Wojtasiewicz, Radosław Piwowarczyk, Jacek Adamczyk, dr Maciej Sołdan

DZIENNIKARZE: Marta Maciejewska-Piwowarczyk, Szymon Grot, Kamil Małachowski, Bogdan Dobosz

MENU