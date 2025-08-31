Hieny ze skarbówki na Twoim koncie. Nowa era inwigilacji finansowej

- Reklama -

Krajowa Administracja Skarbowa zyskała nowe możliwości inwigilacji finansowej obywateli. Dzięki automatycznemu przepływowi danych z platform internetowych urząd skarbowy może teraz szczegółowo prześwietlać konta Polaków, śledząc każdą transakcję.

W Polsce obowiązuje unijna dyrektywa DAC7, która zmienia dotychczasowe „zasady gry” w internetowej gospodarce. Operatorzy cyfrowych platform – od Allegro po OLX, od Airbnb po serwisy streamingowe – stali się nieuchronnymi informatorami fiskusa.

Co miesiąc automatycznie przekazują oni do KAS pełne raporty zawierające dane osobowe użytkowników, wysokość ich zarobków oraz liczbę przeprowadzonych transakcji. Te informacje trafiają bezpośrednio do urzędników skarbowych do 31 stycznia każdego roku.

Koniec z „drobnymi sprawami”

Dotychczas skarbówka koncentrowała wysiłki głównie na dużych przedsiębiorcach i korporacjach. Zwykli obywatele sprzedający okazjonalnie rzeczy przez internet pozostawali praktycznie niewidoczni dla systemu podatkowego.

Teraz sytuacja się diametralnie zmieniła. Administracja skarbowa może w czasie rzeczywistym porównywać deklaracje podatkowe z rzeczywistymi dochodami zgłaszanymi przez platformy cyfrowe.

Dane trafiają do fiskusa dopiero po przekroczeniu 30 transakcji rocznie lub łącznej wartości 2000 euro (ok. 8500 zł).

Wystarczy jednak przekroczyć jeden z tych progów, aby stać się obiektem zainteresowania skarbówki. Co więcej, próg dotyczy jedynie obowiązku raportowania – nie oznacza automatycznego zwolnienia z podatku.

Streaming pod lupą

Skarbówka zwietrzyła też możliwości zarobku na tzw. twórcach internetowych. Krajowa Administracja Skarbowa coraz częściej kwestionuje powszechną praktykę traktowania wpłat od widzów jako darowizn.

Wcześniej popularnym rozwiązaniem było powoływanie się na limit darowizn dla III grupy podatkowej wynoszący 5733 złote od jednej osoby w ciągu pięciu lat. Obecnie fiskus systematycznie uznaje wpłaty dla streamerów jako wynagrodzenie za świadczone usługi, co automatycznie generuje obowiązek podatkowy.

Nowy reżim oznacza, że nawet sporadyczni sprzedawcy i okazjonalni twórcy treści mogą się spodziewać kontroli podatkowych. KAS otrzymała narzędzie do automatycznego wykrywania rozbieżności między deklarowanymi a rzeczywistymi dochodami. Urzędnicy mogą wzywać do złożenia wyjaśnień, żądać korekty zeznań podatkowych, ale przede wszystkim naliczać dodatkowy podatek wraz z odsetkami – także za poprzednie lata.