Dowódca Hamasu zabity. Ostatni z braci Sinwar nie żyje

Palestyńska grupa bojowników Hamas potwierdziła śmierć swojego dowódcy wojskowego w Strefie Gazy, Mohammada Sinwara. Izrael zapewniał, że zabił go już w maju.
Hamas nie podał szczegółów dotyczących śmierci Sinwara, ale opublikował zdjęcia przedstawiające go wraz z innymi przywódcami grupy, nazywając ich „męczennikami”.
Mohammad Sinwar był młodszym bratem Jahji Sinwara, przywódcy frakcji islamistycznej, który współorganizował atak na Izrael z 7 października 2023 roku i którego Izrael zabił w walce rok później. Został awansowany na najwyższe stanowisko w grupie po śmierci brata.
Potwierdzenie śmierci Sinwara sprawi, że jego bliski współpracownik Izz al-Din Haddad, który obecnie nadzoruje operacje w północnej Gazie, stanie na czele zbrojnego skrzydła Hamasu w całej enklawie, przekazał Reuters.
Izraelskie władze potwierdziły zabicie Mohammeda Sinwara, ostatniego lidera Hamasu w Strefie Gazy w czerwcu. Jego ciało zostało odnalezione w maju i poddane weryfikacji w Izraelu.
Wojska izraelskie (IDF) podały, że znalazły go pod ziemią w pobliżu Europejskiego Szpitala w Chan Junus. Miał przebywać w podziemnym centrum dowodzenia.
🚨 #BREAKING:#Hamas published the photos of the martyred leaders for the first time.
Martyr Leader Ismail Haniyeh, Abu al-Abd.
Martyr Leader Yahya Sinwar, Abu Ibrahim.
Martyr Leader Muhammad al-Deif, Abu Khaled.
Martyr Leader Marwan Issa, Abu al-Baraa.
Martyr Leader… pic.twitter.com/eh0JkOeVy8
— The Arab Eye (@TheArabEye0) August 30, 2025