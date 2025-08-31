WIDEO
Dowódca Hamasu zabity. Ostatni z braci Sinwar nie żyje

Autor: KM
Strefa Gazy.
Strefa Gazy. Zdjęcie ilustracyjne. / foto: Pixabay
Palestyńska grupa bojowników Hamas potwierdziła śmierć swojego dowódcy wojskowego w Strefie Gazy, Mohammada Sinwara. Izrael zapewniał, że zabił go już w maju.

Hamas nie podał szczegółów dotyczących śmierci Sinwara, ale opublikował zdjęcia przedstawiające go wraz z innymi przywódcami grupy, nazywając ich „męczennikami”.

Mohammad Sinwar był młodszym bratem Jahji Sinwara, przywódcy frakcji islamistycznej, który współorganizował atak na Izrael z 7 października 2023 roku i którego Izrael zabił w walce rok później. Został awansowany na najwyższe stanowisko w grupie po śmierci brata.

Potwierdzenie śmierci Sinwara sprawi, że jego bliski współpracownik Izz al-Din Haddad, który obecnie nadzoruje operacje w północnej Gazie, stanie na czele zbrojnego skrzydła Hamasu w całej enklawie, przekazał Reuters.

Izraelskie władze potwierdziły zabicie Mohammeda Sinwara, ostatniego lidera Hamasu w Strefie Gazy w czerwcu. Jego ciało zostało odnalezione w maju i poddane weryfikacji w Izraelu.

Wojska izraelskie (IDF) podały, że znalazły go pod ziemią w pobliżu Europejskiego Szpitala w Chan Junus. Miał przebywać w podziemnym centrum dowodzenia.

Źródło:PAP
