Przywileje dla Ukraińców w Polsce. Bosak: We własnym kraju zrobili z nas grupę o gorszej pozycji prawnej

- Reklama -

Krzysztof Bosak skomentował doniesienia o planach zniesienia jednego z przywilejów dla Ukraińców w Polsce. Imigranci nie muszą – w przeciwieństwie do Polaków – przeprowadzać corocznych przeglądów swoich pojazdów, jeśli te nie zostały zarejestrowane w Polsce.

Głównie chodzi o uprzywilejowanie posiadaczy samochodów na ukraińskich tablicach. Jak informowaliśmy, ich właściciele nie muszą przeprowadzać – a więc i płacić – corocznych przeglądów.

Nie tylko stawia to Ukraińców w lepszej sytuacji finansowej, ale też zapewnia im więcej wolnego czasu – którego żadne pieniądze nie zwrócą – oraz sprawia, że faktycznie mamy do czynienia z zagrożeniem na drodze. Więcej o tym przeczytacie w artykule poniżej.

- Prośba o wsparcie - Bez cenzury. Bez kompromisów. Dzięki Tobie i z Tobą! Bezkompromisowo przedstawiamy prawdę o Polsce i Świecie bez względu na działania aktualnej cenzury. Nie chodzimy na kompromisy. Utrzymujemy się z reklam i Twojego wsparcia. Jeśli chcesz wolnych mediów – WESPRZYJ NAS! 10 zł 20 zł 30 zł

Jak podaje THEPOLANDNEWS, od początku wojny na Ukrainie „na polskich drogach pojawiły się dziesiątki tysięcy samochodów na zagranicznych tablicach – głównie z Ukrainy i Białorusi”.

„Do tej pory korzystały one z licznych przywilejów: nie musiały przechodzić polskich badań technicznych ani być rejestrowane w naszym kraju, nawet jeśli pozostawały tu przez wiele miesięcy. Ministerstwo Infrastruktury zapowiada jednak zmiany. Nowy projekt ustawy przewiduje obowiązkową rejestrację pojazdów spoza Unii Europejskiej, jeśli przebywają one w Polsce dłużej niż rok. To oznacza także konieczność wykonywania corocznych badań technicznych, tak jak w przypadku samochodów zarejestrowanych w Polsce” – napisał administrator profilu.

Ministerstwo wskazuje, że zmiany mają na celu poprawę bezpieczeństwa na drogach i wprowadzenie tych samych zasad dla wszystkich kierowców.

„Projekt jest na etapie konsultacji społecznych, ale ministerstwo podkreśla, że nowe przepisy są nieuniknione” – zaznaczono.

Do wpisu odniósł się wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak.

„Pamiętam jakie było oburzenie jak pierwszy raz zaczęliśmy mówić o przywilejach dla Ukraińców w Polsce. Nawet chyba Demagog chciał prostować, że nic takiego nie istnieje” – skomentował na Facebooku Krzysztof Bosak.

„Ostatnio ci co tak pyskowali pozamykali buzie. Szkoda że trzeba było kilku lat żeby dotarło, że 'prawicowy’ rząd w naszym własnym kraju ustawił nas jako grupę o gorszej pozycji prawnej niż ludzi z innymi paszportami. Dysonans poznawczy jest tak silny, że wielu do dziś nie potrafi uznać faktów albo je sobie racjonalizuje pseudomoralistyczną czy pseudostrategiczną ekwilibrystyką” – stwierdził Bosak.

Na koniec wpisu dodał, że „stosunek do napaści Rosji na Ukrainę i stosunek do uprzywilejowania obywateli Ukrainy w Polsce to dwie różne kwestie”.