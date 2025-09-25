Sikorski zastąpi Tuska na stanowisku premiera? Petru: Koalicja w obecnej formule przegrywa w sondażach

- Reklama -

Ryszard Petru w Polsat News przekazał, że Radosław Sikorski będzie premierem, a Donald Tusk zrezygnuje z tej funkcji. Sposób wypowiedzi sugeruje, że Petru ma wiedzę o takich planach. Kiedy to nastąpi?

W programie „Debata Gozdyry” poruszono temat zmiany premiera. Wydaje się, że Ryszard Petru z Polski 2050 może coś wiedzieć.

– Jestem przekonany, że premierem będzie Radosław Sikorski – powiedział Petru.

– Nie chce tylko powiedzieć kiedy, to będzie decyzja Donalda Tuska, kiedy przekaże tę pałeczkę – dodał polityk Polski 2050.

Jego zdaniem, „to naturalne”, gdyż „wyzwania są geopolityczne, militarne i dyplomatyczne i potrzebna jest nowa energia, zryw, również w gospodarce”. Wyraził też nadzieję, że stanie się to „w sposób pokojowy”.

– Jeszcze raz podkreślam – to nie może być wrogie przejęcie władzy, tylko to musi być płynne i pokojowe z namaszczeniem – podkreślił Ryszard Petru.

Petru dobitnie odpowiedział na pytanie, czy KO przegra następne wybory, jeśli wcześniej nie nastąpi zmiana.

– Koalicja w formule, w jakiej jest dzisiaj przegrywa wybory i to widać w sondażach – stwierdził.

Następnie ocenił, że potrzebna jest „głęboka zmiana”. Zauważył, że ostatnie zmiany w rządzie zmiany nie przyniosły żadnej.

– Jedyną ewidentną zmianą jest ta na stanowisku ministra sprawiedliwości – powiedział Ryszard Petru.

Zaznaczył też, że „wymiana na stanowisku premiera i zmiana koncepcji formułowania rządu i takiego zrywu” potrzebna jest wcześniej, by Polacy odczuli efekty zmiany jeszcze przed wyborami.

Komentował też zarzuty ludzi o niespełnianie obietnic wyborczych.

– Chodzi o to, żeby już się nie bać realizacji obietnic wyborczych, nawet tych trudnych. A polityka przed wyborami prezydenckimi polegała na tym, żeby części rzeczy trudnych nie poruszać, chociażby kwestii edukacji zdrowotnej, która, uważam, powinna być obowiązkowa – przekonywał Ryszard Petru.

– Szukanie kompromisów często pokazuje, że efekt jest gorszy niż miał być – zauważył.

Polityk został zapytany także o nocną sprzedaż alkoholu. Zdaniem Petru, dobry byłby zakaz w godzinach 23-6.