Ukraińskie auta zagrożeniem dla Polaków? Rząd „bohatersko rozwiąże” problem nowymi regulacjami

Samochody z obcymi rejestracjami, które poruszają się po drogach w naszym kraju, nie podlegają obowiązkowym badaniom technicznym – w przeciwieństwie do aut zarejestrowanych w Polsce. Rząd, zamiast ulżyć Polakom, chce „bohatersko” rozwiązać ten problem i zapowiada zmiany w przepisach.

Według niezbyt dokładnych statystyk rządowych chodzi o nawet kilkadziesiąt tysięcy samochodów, poruszających się po polskich drogach, z tzw. państw trzecich – najwięcej oczywiście z Ukrainy i Białorusi. Resort Infrastruktury chce zmienić przepisy. Policja natomiast zapewnia, że jeśli istnieje zagrożenie bezpieczeństwa, ma narzędzia do tego, by reagować.

Aktualnie jeśli polski kierowca zapomni o obowiązkowym przeglądzie, grozi mu wysoko kara, a także zatrzymanie dowodu rejestracyjnego. Takie sankcje nie grożą natomiast kierowcom zza naszej wschodniej granicy, bo na podstawie prawa międzynarodowego ich samochody zarejestrowane poza Polską w ogóle nie podlegają badaniom technicznym w naszym kraju. Na obcych tablicach rejestracyjnych można jeździć latami bez przeglądów.

Rząd „bohatersko” zamierza rozwiązać problem, bynajmniej nie poprzez zniesienie obowiązkowych przeglądów pod groźbą sankcji. Ma to zrobić nie tylko pod pretekstem troski o bezpieczeństwo, lecz także równości wobec prawa.

– Po polskich drogach porusza się do kilkudziesięciu tysięcy samochodów z tzw. krajów trzecich, m.in. z Ukrainy, z Białorusi i te samochody nie są włączone do polskiego systemu badań technicznych, co może powodować zagrożenie dla innych użytkowników ruchu – mówił na antenie Polsat News dyrektor Biura Komunikacji Ministerstwa Infrastruktury Rafał Jaśkowski.

Resort pracuje nad zmianami w prawie. Według słów Jaśkowskiego, projekt już został skierowany do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych. Zakłada on objęcie wszystkich pojazdów, które przez dłuższy czas poruszają się po polskich drogach, obowiązkiem badań technicznych w Polsce – niezależnie od kraju rejestracji.

Tymczasem policja utrzymuje, że aktualny stan prawny pozwala funkcjonariuszom na podjęcie interwencji – w przypadku wykrycia zagrożenia.

– Zdarzają się pojazdy po kolizjach, gdzie zatrzymujemy te dowody, nie wysyłamy ich do naszego urzędu tylko do ambasady bądź przedstawicielstwa dyplomatycznego w danym kraju – wskazywał komisarz Rafał Gredżuk z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.

– Możemy wyeliminować te pojazdy z ruchu drogowego, jeżeli policjant uzna, że jazda tym samochodem powoduje zagrożenie bezpieczeństwa – dodawał.

Najlepiej byłoby zlikwidować obowiązkowe przeglądy techniczne. W USA nie ma federalnych obowiązkowych przeglądów, są jedynie w kilku stanach. Badania GAO (2015) i stanowe analizy (np. Karolina Północna, 2008) wskazują, że takie przeglądy nie zmniejszają znacząco wypadków.