Żandarmeria Wojskowa potwierdza. Odnaleziono kolejnego drona Gerbera
Wiadomości

Żandarmeria Wojskowa potwierdza. Odnaleziono kolejnego drona Gerbera

-

Autor: AW
Miejsce odnalezienia drona Gerbera, Sulmice w woj. lubelskim. Obrazek ilustracyjny. Źródło: google maps
Dron znaleziony w niedzielę w miejscowości Sulmice w woj. lubelskim to dron typu Gerbera, tzw. wabik – poinformował PAP rzecznik prasowy Oddziału Żandarmerii Wojskowej w Lublinie mjr Damian Stanula. Rano szczątki bezzałogowca odnalazł grzybiarz.

– To jest dron typu Gerbera, czyli ten tzw. wabik – powiedział rzecznik prasowy Oddziału Żandarmerii Wojskowej w Lublinie mjr Damian Stanula.

Dodał, że po zakończeniu prac na miejscu znalezienia bezzałogowca, sprawa zostanie przekazana do Prokuratury Okręgowej w Zamościu.

O znalezieniu szczątków drona powiadomił policję mężczyzna, który poszedł na grzyby w miejscowości Sulmice w powiecie zamojskim. – Na terenie leśnym, około 1,5 kilometra od najbliższych zabudowań, zauważył szczątki przypominające drona. Policjanci pojechali na miejsce, potwierdzili to zgłoszenie i zabezpieczyli teren – powiedział PAP rzecznik prasowy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie podinsp. Andrzej Fijołek.

O znalezieniu obiektu powiadomiona została Żandarmeria Wojskowa oraz Prokuratura Rejonowa w Zamościu, które na miejscu badają znalezisko.

Według nieoficjalnych informacji część drona zatrzymała się na drzewie, część spadła na ziemię.

W nocy z czwartku na piątek Żandarmeria Wojskowa informowała o znalezieniu w miejscowości Choiny w powiecie świdnickim na Lubelszczyźnie szczątków rakiety prawdopodobnie użytej do zestrzelenia drona. Stanula mówił wtedy, że najprawdopodobniej są to szczątki rakiety polskiej. – Jest to przedmiotem oględzin i badań – zaznaczył. Postępowanie w tej sprawie będzie prowadzić Prokuratura Okręgowa w Lublinie, Wydział do Spraw Wojskowych.

W nocy z 9 na 10 września w trakcie nocnego ataku Federacji Rosyjskiej na Ukrainę polska przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona przez drony. Uruchomiono procedury obronne. Drony, które stanowiły bezpośrednie zagrożenie, zostały zestrzelone przez polskie i sojusznicze lotnictwo.

W woj. lubelskim szczątki drona lub rakiety znaleziono dotychczas w 12 miejscach.

Grzybiarze znaleźli kolejne drony? Służby zabezpieczaj teren

Źródło:PAP
