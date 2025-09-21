WIDEO
WiadomościPolska

Grzybiarze znaleźli kolejne drony? Służby zabezpieczaj teren

-

Autor: AW
Policyjna taśma.
Policyjna taśma. Zdjęcie ilustracyjne. / foto: PAP
W niedzielę rano w miejscowości Wodynie w pow. siedleckim w lesie grzybiarze ujawnili części obiektu przypominającego drona – podała mazowiecka policja. Dodała, że również szczątki podobnego obiektu odnaleziono w lesie w powiecie białobrzeskim. Także w miejscowości Sulmice w woj. lubelskim grzybiarz znalazł leżący na ziemi obiekt odpowiadający kształtem dronowi. Można powiedzieć, że mamy wysyp dronów.

Mazowiecka policja przekazała na portalu X w niedzielę, że części obiektu przypominającego drona zostały odnalezione tego dnia rano przez grzybiarzy. Natrafiono na nie w lesie na odcinku kilkudziesięciu metrów, około 1 km od zabudowań.

„Dziś około godz. 9 w m. Wodynie w pow. siedleckim w lesie na odcinku kilkudziesięciu metrów, około 1 km od zabudowań, grzybiarze ujawnili części obiektu przypominającego drona. Policjanci zabezpieczyli elementy oraz miejsce ich odnalezienia” – podała Policja Mazowsze. Dodała, że powiadomione zostały inne służby, m.in. Żandarmeria Wojskowa oraz prokurator z Prokuratury Rejonowej w Siedlcach.

Kilka minut później na tej samej platformie mazowiecka policja przekazała, że także po godz. 9 w lesie w powiecie białobrzeskim mężczyzna zauważył szczątki obiektu przypominającego drona.

„Odległość do najbliższych zabudowań w m. Biała Góra to ok. 6 km. Policjanci we wskazanym miejscu zabezpieczyli ten obiekt oraz miejsce jego odnalezienia. Powiadomione zostały inne służby, m.in. Żandarmeria Wojskowa oraz prokurator z Prokuratury Rejonowej w Grójcu” – dodała.

Znalezisko także w Lubelskiem

W niedzielę około godz. 10 w miejscowości Sulmice w woj. lubelskim grzybiarz znalazł leżący na ziemi obiekt odpowiadający kształtem dronowi – poinformowała na platformie X lubelska policja.

„Dziś około godz. 10 w miejscowości Sulmice gmina Skierbieszów powiat zamojski, grzybiarz ujawnił leżący na ziemi obiekt odpowiadający kształtem dronowi. Teren leśny, odległość ok 1500 metrów od zabudowań” – napisała lubelska policja w komunikacie w serwisie X.

Dodano, że policjanci zabezpieczyli elementy oraz miejsce odnalezienia obiektu oraz powiadomione zostały inne służby, m.in. Żandarmeria Wojskowa oraz Prokuratura Rejonowa w Zamościu.

Wcześniej mazowiecka policja poinformowała, że w niedzielę rano w miejscowości Wodynie w pow. siedleckim w lesie grzybiarze znaleźli części obiektu przypominającego drona; szczątki podobnego obiektu odnaleziono również w lesie w powiecie białobrzeskim.

Źródło:PAP
