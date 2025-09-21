Grzybiarze znaleźli kolejne drony? Służby zabezpieczaj teren

- Reklama -

W niedzielę rano w miejscowości Wodynie w pow. siedleckim w lesie grzybiarze ujawnili części obiektu przypominającego drona – podała mazowiecka policja. Dodała, że również szczątki podobnego obiektu odnaleziono w lesie w powiecie białobrzeskim. Także w miejscowości Sulmice w woj. lubelskim grzybiarz znalazł leżący na ziemi obiekt odpowiadający kształtem dronowi. Można powiedzieć, że mamy wysyp dronów.

Mazowiecka policja przekazała na portalu X w niedzielę, że części obiektu przypominającego drona zostały odnalezione tego dnia rano przez grzybiarzy. Natrafiono na nie w lesie na odcinku kilkudziesięciu metrów, około 1 km od zabudowań.

„Dziś około godz. 9 w m. Wodynie w pow. siedleckim w lesie na odcinku kilkudziesięciu metrów, około 1 km od zabudowań, grzybiarze ujawnili części obiektu przypominającego drona. Policjanci zabezpieczyli elementy oraz miejsce ich odnalezienia” – podała Policja Mazowsze. Dodała, że powiadomione zostały inne służby, m.in. Żandarmeria Wojskowa oraz prokurator z Prokuratury Rejonowej w Siedlcach.

Kilka minut później na tej samej platformie mazowiecka policja przekazała, że także po godz. 9 w lesie w powiecie białobrzeskim mężczyzna zauważył szczątki obiektu przypominającego drona.

„Odległość do najbliższych zabudowań w m. Biała Góra to ok. 6 km. Policjanci we wskazanym miejscu zabezpieczyli ten obiekt oraz miejsce jego odnalezienia. Powiadomione zostały inne służby, m.in. Żandarmeria Wojskowa oraz prokurator z Prokuratury Rejonowej w Grójcu” – dodała.

Znalezisko także w Lubelskiem

W niedzielę około godz. 10 w miejscowości Sulmice w woj. lubelskim grzybiarz znalazł leżący na ziemi obiekt odpowiadający kształtem dronowi – poinformowała na platformie X lubelska policja.

„Dziś około godz. 10 w miejscowości Sulmice gmina Skierbieszów powiat zamojski, grzybiarz ujawnił leżący na ziemi obiekt odpowiadający kształtem dronowi. Teren leśny, odległość ok 1500 metrów od zabudowań” – napisała lubelska policja w komunikacie w serwisie X.

Dziś około godz. 10.00 w m. Sulmice gm. Skierbieszów pow. zamojski, grzybiarz ujawnił leżacy na ziemi obiekt przypominający dron. Teren leśny, odległość ok 1500 metrów od zabudowań.

Dodano, że policjanci zabezpieczyli elementy oraz miejsce odnalezienia obiektu oraz powiadomione zostały inne służby, m.in. Żandarmeria Wojskowa oraz Prokuratura Rejonowa w Zamościu.

