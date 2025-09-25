Nawrocki chce w Polsce amerykańskich bomb atomowych. „Polska jest gotowa do…”

- Reklama -

Prezydent Karol Nawrocki w wywiadzie dla „Faktu” stwierdził, że posiadanie broni atomowej i przystąpienie do programu Nuclear Sharing byłoby dobrym rozwiązaniem dla bezpieczeństwa Polaków. Wcześniej o broni atomowej w Polsce mówił również prezydent Andrzej Duda.

Pełen wywiad z prezydentem Karolem Nawrockim w formie wideo został opublikowany na kanale Youtube dziennika „Fakt”. W jego omówieniu opublikowanym już na stronie dziennika poruszono kwestię broni atomowej w Polsce – zdaniem urzędującego prezydenta Polska jest bowiem gotowa do tego, by stać się częścią programu Nuclear Sharing.

– Nasze doświadczenie jako wspólnoty narodowej pokazuje, że Polska nigdy nie wykorzystuje swojej broni do tego, aby atakować inne państwa: Czy to swoich sąsiadów, czy inne niepodległe państwa – wskazał Nawrocki.

W ocenie prezydenta „dla bezpieczeństwa Polaków posiadanie broni atomowej i przystąpienie do programu Nuclear Sharing byłoby dobrym rozwiązaniem”.

– Czuję się zobowiązany robić wszystko, co przyniesie bezpieczeństwo Polsce – zadeklarował.

Tu należy zaznaczyć, że program Nuclear Sharing to nie „posiadanie” broni jądrowej. Jest to jedynie zgoda na to, by USA umieściło na naszym terytorium swoje głowice nuklearne. Jako państwo nie mielibyśmy zupełnie nic do gadania w kwestii ich użycia. Natomiast sami stalibyśmy się niewątpliwym celem w razie wojny.

Z kolei wypowiedź prezydenta nie stwierdza, lecz sugeruje, że Polska miałaby własną broń jądrową.

Prezydent podkreślił jednocześnie, że będzie działać „ze świadomością, że nasze wojny, które toczyliśmy na przestrzeni wieków — szczególnie w XX w. — były zawsze wojnami augustiańskimi, to znaczy wojnami obronnymi: W obronie niepodległości i ważnych dla nas wartości”.

– Także potencjalny atom dla państwa polskiego nie wiązałby się ze zwiększeniem ryzyka potencjalnego konfliktu czy agresji, a podnosiłby poziom naszego bezpieczeństwa – podsumował prezydent Nawrocki.

Nuclear Sharing to program NATO, będący elementem polityki Sojuszu w zakresie odstraszania jądrowego. Umożliwia on rozmieszczenie głowic jądrowych na terenie państw członkowskich nieposiadających własnej broni jądrowej.

Od listopada 2009 r. w ramach Nuclear Sharing amerykańska broń jądrowa znajduje się na terenie Belgii, Niemiec, Włoch, Holandii i Turcji.

Nadzieję na rozszerzenie projektu Nuclear Sharing w Europie, które bez powodzenia zaproponował w 2022 roku administracji ówczesnego prezydenta USA Joe Bidena, były prezydent Andrzej Duda wyraził w głośnym marcowym wywiadzie dla „Financial Times”. Wówczas premier Donald Tusk ocenił, że „tego typu sprawy lepiej załatwiać w dyskrecji”, a nie poprzez wywiady prasowe, zastrzegając jednak, iż jest przekonany, że „prezydentem kierowała wyłącznie dobra wola i chęć wzmocnienia polskiego bezpieczeństwa”.