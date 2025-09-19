Znana duża sieć wycofuje się z Polski. JP Morgan zajmie się sprzedażą aktywów

- Reklama -

Francuski serwis „La Lettre” poinformował, że Grupa Carrefour planuje sprzedać 800 sklepów w Polsce. W planach jest też pozbycie się 40 prowadzonych przez siebie centrów handlowych. „Zamierza to zrobić za pośrednictwem banku JP Morgan” – informuje redakcja.

Carrefour to znana w Polsce marka. Według „La Lettre”, wkrótce może zniknąć z naszego kraju.

Według redakcji, grupa szykuje się do sprzedaży niemal całego swojego interesu w Polsce za pośrednictwem amerykańskiego banku JP Morgan. Przygotowano już komplet poufnych informacji o firmie i jej aktywów, by zapoznali się z nimi potencjalni inwestorzy.

„Ma to im umożliwić przeprowadzenie dokładnej analizy kondycji finansowej, prawnej i operacyjnej przedsiębiorstwa przed podjęciem decyzji o zakupie. Posunięcia te mają na celu sprzedaż blisko 800 sklepów należących do sieci w Polsce, a także działalności związanej z prowadzeniem 40 centrów handlowych” – podaje bankier.pl.

Wiadomoscihandlowe.pl z kolei przekazały, że niewiele wiadomo o ewentualnych chętnych na aktywa Carrrefoura w Polsce. Wskazano jednak, że zainteresowana może być Grupa Jeronimo Martins, właściciel również popularnej Biedronki.

„Pozwoliłoby to jej na osiągnięcie do 2029 r. rocznej sprzedaży w wysokości 50 mld euro rocznie” – zaznaczono.

Tutaj jednak problem może pojawić się ze strony państwa. Na zakup całej sieci Carrefour w Polsce może nie zgodzić się Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Sieć Carrefour od jakiegoś czasu powoli się „zwija”. Wiadomoscihandlowe.pl przypomniały, że jeszcze kilka lat temu francuska sieciówka miała w Polsce około 950 sklepów. Pod koniec drugiego kwartału tego roku działało ich natomiast 768.

W tym było 95 hipermarketów, 148 supermarketów, siedem dyskontów (Supeco) i 518 sklepów convenience, głównie Carrefour Express.

„Tymczasem jeszcze w lipcu 2025 r. spółka informowała, że planuje w tym roku otwarcie 63 sklepów” – czytamy na bankier.pl.

Natomiast na początku tego roku sieć ogłosiła zamiar przeprowadzenia zwolnień grupowych. Chodziło nawet o 340 pracowników w dwóch miastach. Powodem redukcji była „konieczność dostosowania własnych jednostek do aktualnej sytuacji wymagającego rynku dystrybucji żywności i konieczność obniżenia kosztów działalności operacyjnej”.

W pierwszym półroczu 2025 roku Carrefour wygenerował w Polsce 1,15 mld euro przychodu. Łączna sprzedaż sieci w Polsce wzrosła rok do roku o 0,6 proc. przy obecnym kursie walut.