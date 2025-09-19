WIDEO
Został skazany na karę śmierci. Wychodzi na wolności po 37. latach odsiadki

Autor: BD
Kara śmierci. Egzekucja.
Zdjęcie ilustracyjne. / foto: Pixabay
Ostatni skazaniec na karę śmierci w Czechach przeżył w więzieniu 37 lat. Wyroku, który zapadł w 1988 roku nie wykonano, bo system komunistyczny upadł rok później, a Praga ogłosiła moratorium na wykonywanie kary głównej.

Teraz ten 64-letni już człowiek odzyska wolność. Był ostatnią osobą skazaną na karę śmierci, jeszcze w Czechosłowacji. Od tego czasu Zdeněk Vocásek (zmienił nazwisko na Navratil), którego wyrok zamieniono na dożywocie, pozostaje w więzieniu.

Sąd Rejonowy w Moście orzekł, że skazany na dożywocie Zdeněk Navrátil nie stanowi zagrożenia dla społeczeństwa. 64-letni mężczyzna przebywał za kratkami od 38 lat i 5 miesięcy. Zdeněk Vocásek został skazany za dwa wyjątkowo brutalne morderstwa popełnione w odstępie kilku miesięcy w związku z osobistymi porachunkami oraz za usiłowanie zabójstwa.

Miał wówczas 27 lat i po aresztowaniu przez milicję przyznał się do winy. Został skazany na karę śmierci w Pradze 8 września 1988 r. Rok później, po odrzuceniu jego prośby o ułaskawienie przez prezydenta Gustava Husáka, umieszczono go w specjalnej celi, gdzie oczekiwał na wykonanie wyroku przez powieszenie.

Było ono zaplanowane na 6 grudnia 1989 r. Na jego szczęście 17 listopada wybuchła „aksamitna rewolucja”, która w ciągu kilku tygodni doprowadziła do upadku reżimu komunistycznego w byłej Czechosłowacji. Po dojściu do władzy nowy prezydent i były dysydent Václav Havel, podjął działania na rzecz zniesienia kary śmierci. Pięć miesięcy później, w maju 1990 roku, parlament uchwalił reformę kodeksu karnego, która zastąpiła karę śmierci karą dożywotniego pozbawienia wolności.

Zdeněk Vocásek dzięki temu wciąż żyje. Jest najdłużej odbywającym karę więźniem w Republice Czeskiej. W 2007 roku, gdy po raz pierwszy złożył wniosek o zwolnienie warunkowe, wciąż przebywał w więzieniu o zaostrzonym rygorze w Mírovie (Północne Morawy).

W czasie rozprawy biegli medycyny sądowej stwierdzili u niego „psychopatię polimorficzną z towarzyszącymi cechami histerycznymi” i określili jego iloraz inteligencji na 77. Więzień nigdy też nie okazał skruchy. Prokurator był przeciw zwolnieniu, lekarze twierdzili, że nie jest już groźny. Oprócz uwolnionego już Zdenka Vocáska, w czeskich więzieniach karę dożywotniego pozbawienia wolności odbywa obecnie 48 innych więźniów, w tym trzy kobiety.

Źródło: Radio Praga

