Nie żyje żona Rynkowskiego. Zmarła nagle w wieku 52 lat

W czwartek, 18 września 2025 roku, zmarła Edyta Rynkowska, druga żona legendarnego wokalisty Ryszarda Rynkowskiego. Miała zaledwie 52 lata. Śmierć nastąpiła nagle w godzinach popołudniowych w mieszkaniu w Brodnicy, gdzie rodzina od lat mieszkała.

Wojewódzkie Centrum Powiadamiania Ratunkowego otrzymało zgłoszenie o zgonie kobiety o godzinie 15:30. Na miejsce przybyli funkcjonariusze policji, prokurator dyżurny z Brodnicy oraz lekarz, który stwierdził, że do śmierci najprawdopodobniej doszło w wyniku schorzeń. Według wstępnych ustaleń wykluczono udział osób trzecich.

Ciało zostało zabezpieczone do sekcji zwłok, która ma zostać przeprowadzona w poniedziałek rano w celu ostatecznego ustalenia przyczyny śmierci. Sprawę prowadzi prokuratura w Brodnicy.

Historia miłości Rynkowskich

Jak wspominali państwo Rynkowscy, Edyta poznała Ryszarda po jednym z jego koncertów jako jego wielka fanka. Różnica wieku wynosząca ponad 20 lat oraz presja społeczna sprawiły, że przez kilka lat ukrywali swój związek.

– Pamiętam, jak umówiliśmy się na pierwszą randkę. Zapytałem, gdzie chciałaby pojechać. Ona, że do Krakowa. Dla mnie to była groza, bo Edyta wyglądała jak wspaniała dziewczyna. A obok niej szedł taki stary z brzuchem. Trzymaliśmy się z metr od siebie – wspominał na łamach „Vivy” Ryszard Rynkowski.

Para wzięła ślub w 2006 roku w Szczytniku, a w 2008 roku przyszedł na świat ich syn Ryszard junior. Artysta wielokrotnie podkreślał, że poczęcie syna wiązał z cudownym pobytem w Lourdes.

Drugie małżeństwo po tragedii

Edyta była drugą żoną Ryszarda Rynkowskiego. Pierwsza żona artysty, Hanna, zmarła w 1996 roku po długiej walce z nowotworem. Z pierwszego małżeństwa wokalista ma córkę Martę, urodzoną w 1978 roku. Po śmierci Hanny Rynkowski przez dziesięć lat pozostawał wdowcem, przekonany, że już nigdy nie będzie mógł pokochać ponownie.

– Dopiero kiedy odeszła, ja się zorientowałem, jaka w domu jest pustka, ile ona zapełniała czasu i bytu, wychowanie córki i tak dalej. Ja byłem zajęty trochę swoją karierą, niestety, bardzo samolubnie, bardzo egoistycznie – mówił w rozmowie z Radiem Plus.