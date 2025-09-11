WIDEO
WESPRZYJ NAS!
SKLEP
Strona głównaWiadomościŚwiatRzecznik Kremla ws. dronów nad Polską. W piątek Rosja i Białoruś rozpoczynają...
TEMAT DNIAWiadomościŚwiat

Rzecznik Kremla ws. dronów nad Polską. W piątek Rosja i Białoruś rozpoczynają manewry przy naszej granicy

-

Autor: AW
Rzecznik Kremla Dymitr Pieskow i prezydent Federacji Rosyjskiej Władimir Putin. Foto: PAP/EPA
Rzecznik Kremla Dymitr Pieskow i prezydent Federacji Rosyjskiej Władimir Putin. Foto: PAP/EPA
- Reklama -

Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow oświadczył w czwartek, że Moskwa nie będzie już komentować obecności swoich dronów w przestrzeni powietrznej Polski. Dodał, że wypowiedziało się już na ten temat ministerstwo obrony Rosji i więcej komunikatów w sprawie nie będzie.

– Nasze ministerstwo obrony wypowiedziało się na ten temat i zaproponowało konsultacje, jeśli będą konieczne – powiedział Pieskow i podkreślił, że nie ma w tej sprawie „nic do dodania”.

– Jeśli chodzi o retorykę i oświadczenia, które słyszymy z Warszawy, to właściwie nie ma w nich nic nowego. Ta retoryka jest ostatnio charakterystyczna dla prawie wszystkich stolic europejskich. Widzimy jej kontynuację – stwierdził Pieskow, którego cytuje agencja Reutera.

Kremlowski urzędnik oznajmił również, że rozpoczynające się w piątek duże manewry Rosji i Białorusi, które będą prowadzone m.in. w pobliżu granicy białorusko-polskiej, nie są skierowane przeciwko żadnemu krajowi. „To zaplanowane ćwiczenia (…). Mówimy o kontynuacji współpracy wojskowej i wypracowaniu interakcji między dwoma strategicznymi sojusznikami” – powiedział Pieskow.

- Prośba o wsparcie -

Bez cenzury. Bez kompromisów. Dzięki Tobie i z Tobą!

Bezkompromisowo przedstawiamy prawdę o Polsce i Świecie bez względu na działania aktualnej cenzury. Nie chodzimy na kompromisy. Utrzymujemy się z reklam i Twojego wsparcia. Jeśli chcesz wolnych mediów – WESPRZYJ NAS!

Rzecznik Kremla oświadczył też, że nie ma jeszcze porozumienia w sprawie terminu nowej rozmowy telefonicznej rosyjskiego przywódcy Władimira Putina z prezydentem USA Donaldem Trumpem. Dodał, że „w razie potrzeby połączenie można szybko zorganizować”.

W nocy z wtorku na środę kilkanaście dronów naruszyło polską przestrzeń powietrzną. Premier Donald Tusk poinformował, że były to rosyjskie urządzenia. Minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz przekazał, że drony, które mogły stanowić zagrożenie, zostały zestrzelone.

Źródło:PAP
Poprzedni artykuł
Korwin-Mikke: Rosja przegrywa tę wojnę!
Następny artykuł
Tragiczna prawda o polityce covidowej. Opublikowano raport. Liczby mrożą krew w żyłach

Najnowsze

SOCIAL
WŁAŚCICIEL

5S MEDIA SP. Z O.O.
ADRES: ul. Jelinka 31 01-646 Warszawa

NIP: 5252676432, REGON: 365416025, KRS: 0000637269

KONTAKT
E-MAIL: [email protected]
SEKRETARIAT: +48 731 555 039

REDAKCJA

REDAKTOR NACZELNY:
dr Tomasz Sommer

WYDAWCY: Adam Wojtasiewicz, Radosław Piwowarczyk, Jacek Adamczyk, dr Maciej Sołdan

DZIENNIKARZE: Dominik Cwikła, Marta Maciejewska-Piwowarczyk, Kamil Małachowski, Bogdan Dobosz

MENU