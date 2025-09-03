Ratownik z karetki oskarżony o próbę gwałtu na 88-letniej zakonnicy. Mogą być inne ofiary

- Reklama -

Taka historia wydarzyła się we francuskim, imigranckim departamencie Seine-Saint-Denis. Zatrzymany kierowcą karetki został oskarżony o próbę gwałtu na 88-letniej zakonnicy i tymczasowo aresztowany.

Sprawa sięga kwietnia. Ofiara, 88-letnia kobieta, znajdowała się na tylnym siedzeniu karetki wiozącej ją do szpitala Pitié-Salpêtrière w Paryżu. Obok niej siedział ratownik medyczny, który kilkakrotnie dotykał kobietę w miejscach intymnych.

Sprawę ujawnił „Paris Match”, który podaje, że schorowana i osłabiona zakonnica, obecnie pensjonariuszka domu spokojnej starości w Saint-Denis, nie mogła nic zrobić, by zapobiec atakowi napastnika.

Jednak po powrocie do domu spokojnej starości kobieta natychmiast powiadomiła pracownika socjalnego i złożyła skargę. Śledczy z komisariatu policji w Saint-Denis zidentyfikowali 43-letniego podejrzanego, ale do zatrzymania doszło dopiero 19 sierpnia.

Podejrzany „zaprzeczył jakimkolwiek niewłaściwym działaniom, opisując je jako zabiegi medyczne”. Jednak 22 sierpnia usłyszał zarzuty od prokuratora w Bobigny i został tymczasowo aresztowany. Prokuratura podejrzewa, że zakonnica nie była jedyną ofiarą i prowadzi dochodzenie w celu ustalenia tożsamości innych potencjalnych ofiar.