WIDEO
POSTAW KAWĘ
WESPRZYJ NAS!
SKLEP
Strona głównaWiadomościŚwiatRatownik z karetki oskarżony o próbę gwałtu na 88-letniej zakonnicy. Mogą być...
WiadomościŚwiat

Ratownik z karetki oskarżony o próbę gwałtu na 88-letniej zakonnicy. Mogą być inne ofiary

-

Autor: BD
Karetka pogotowia. Zdjęcie ilustracyjne. /Foto: Pixabay
Karetka pogotowia. Zdjęcie ilustracyjne. /Foto: Pixabay
- Reklama -

Taka historia wydarzyła się we francuskim, imigranckim departamencie Seine-Saint-Denis. Zatrzymany kierowcą karetki został oskarżony o próbę gwałtu na 88-letniej zakonnicy i tymczasowo aresztowany.

Sprawa sięga kwietnia. Ofiara, 88-letnia kobieta, znajdowała się na tylnym siedzeniu karetki wiozącej ją do szpitala Pitié-Salpêtrière w Paryżu. Obok niej siedział ratownik medyczny, który kilkakrotnie dotykał kobietę w miejscach intymnych.

Sprawę ujawnił „Paris Match”, który podaje, że schorowana i osłabiona zakonnica, obecnie pensjonariuszka domu spokojnej starości w Saint-Denis, nie mogła nic zrobić, by zapobiec atakowi napastnika.

Jednak po powrocie do domu spokojnej starości kobieta natychmiast powiadomiła pracownika socjalnego i złożyła skargę. Śledczy z komisariatu policji w Saint-Denis zidentyfikowali 43-letniego podejrzanego, ale do zatrzymania doszło dopiero 19 sierpnia.

- Prośba o wsparcie -

Wesprzyj wolne słowo. Postaw kawę nczas.info za:

Podejrzany „zaprzeczył jakimkolwiek niewłaściwym działaniom, opisując je jako zabiegi medyczne”. Jednak 22 sierpnia usłyszał zarzuty od prokuratora w Bobigny i został tymczasowo aresztowany. Prokuratura podejrzewa, że zakonnica nie była jedyną ofiarą i prowadzi dochodzenie w celu ustalenia tożsamości innych potencjalnych ofiar.

Poprzedni artykuł
Andrzej Duda stracił palec. Wszystko przez elektryczną deskę

Najnowsze

SOCIAL
WŁAŚCICIEL

5S MEDIA SP. Z O.O.
ADRES: ul. Jelinka 31 01-646 Warszawa

NIP: 5252676432, REGON: 365416025, KRS: 0000637269

KONTAKT
E-MAIL: [email protected]
SEKRETARIAT: +48 731 555 039

REDAKCJA

REDAKTOR NACZELNY:
dr Tomasz Sommer

WYDAWCY: Adam Wojtasiewicz, Radosław Piwowarczyk, Jacek Adamczyk, dr Maciej Sołdan

DZIENNIKARZE: Marta Maciejewska-Piwowarczyk, Szymon Grot, Kamil Małachowski, Bogdan Dobosz

MENU