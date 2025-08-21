WIDEO
Skandaliczna decyzja UEFA. Ogromna kara dla Rakowa
Wiadomości

Skandaliczna decyzja UEFA. Ogromna kara dla Rakowa

-

Autor: RP
Kibice Rakowa Częstochowa wywiesili transparent podczas meczu z Maccabi Hajfa.
Kibice Rakowa Częstochowa wywiesili transparent podczas meczu z Maccabi Hajfa. / foto: screen YouTube: TVP Sport
Raków Częstochowa został ukarany grzywną w wysokości 40 tysięcy euro za zachowanie kibiców podczas meczu eliminacji Ligi Konferencji z Maccabi Hajfa w węgierskim Debreczynie. Europejska Unia Piłkarska (UEFA) ogłosiła też, że wciąż trwa postępowanie w sprawie obraźliwego transparentu fanów rywali.

W komunikacie UEFA dotyczącym spotkania trzeciej rundy eliminacji LK, które odbyło się 14 sierpnia, poinformowano o nałożeniu na polski zespół grzywien w wysokości 30 tysięcy euro za odpalanie na trybunach materiałów pirotechnicznych oraz 10 tysięcy euro za prezentowanie treści „niewłaściwych dla wydarzenia sportowego”.

Dodatkowo Raków dostał zakaz sprzedaży biletów na następne wyjazdowe spotkanie pod egidą UEFA, przy czym tę karę zawieszono na okres dwóch lat.

Postępowanie ws. Maccabi

Największą dyskusję wywołało jednak zachowanie grupy kibiców Maccabi Hajfa, które z powodu trwającego konfliktu zbrojnego w regionie nie może występować w roli gospodarza w Izraelu. Na jednej z trybun stadionu w Debreczynie pojawił się transparent z napisem: „Mordercy od 1939 roku”.

„Postępowanie w sprawie zarzutów przeciwko Maccabi Hajfa w kontekście tego samego meczu nadal trwa, a kolejne informacje zostaną przedstawione w odpowiednim czasie” – zakomunikowała UEFA.

Raków wygrał w Debreczynie 2:0, odrobił straty z pierwszego spotkania (0:1) i awansował do 4. rundy eliminacji Ligi Konferencji. W czwartkowy wieczór w pierwszym meczu tej fazy podejmie w Częstochowie bułgarską Ardę Kyrdżali, rewanż odbędzie się za tydzień.

Żydowscy kibice zaatakowani na Węgrzech. Oskarżają fanów Rakowa. „Mordercze spojrzenia” [VIDEO]

Źródło:PAP
