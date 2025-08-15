Żydowscy kibice zaatakowani na Węgrzech. Oskarżają fanów Rakowa. „Mordercze spojrzenia” [VIDEO]

- Reklama -

Izraelskie media twierdzą, że kibice Maccabi Hajfa zostali zaatakowani po meczu przez polskich kibiców. Wcześniej fani izraelskiej drużyny wywiesili transparent z napisem „Mordercy od 1939 roku”, który miał być odpowiedzią na wywieszone tydzień wcześniej hasło „Izrael morduje, a świat milczy”.

W trakcie czwartkowego spotkania eliminacji Ligi Konferencji Europy pomiędzy Maccabi Hajfa a Rakowem Częstochowa na trybunach pojawił się transparent. Napisano na nim w języku angielskim: „Mordercy od 1939 roku”. Sprawa wywołała liczne reakcje wśród polskich władz.

„Skandaliczny transparent wywieszony przez kibiców Maccabi Hajfa obraża pamięć o obywatelach polskich-ofiarach II wojny światowej, wśród których było 3 mln Żydów. Głupota, której nie tłumaczą żadne słowa” – napisał w swych mediach społecznościowych prezydent Polski Karol Nawrocki, którego żydowski portal „Israel National News” nazywa „negacjonistą Holocaustu”.

Atak na kibiców z Izraela

Po rozegranym w węgierskim Debreczynie w czwartek meczu autobus wiozący izraelskich kibiców do Budapesztu został zaatakowany przez polskich fanów – twierdzą m.in. portal nadawcy publicznego Kan, serwisy Times of Israel, Ynet czy strona dziennika „Israel Hajom”. W Internecie pojawiło się nagranie ataku, jednak trudno zidentyfikować na nim jednoznacznie sprawców.

Rakow fans violently attack Maccabi Haifa fans after the game, shocking pic.twitter.com/Te0Tlrs33M — טיבי ההומו (@real_maccabi) August 15, 2025

Według tych informacji polscy kibice zmusili autobus z izraelskimi fanami do zjechania na pobocze drogi, a następnie obrzucili go kamieniami, m.in. rozbijając jedną z szyb. Żadna ze stron nie poinformowała, by w incydencie ktoś został ranny.

Wśród izraelskich kibiców zapanowała panika i „ogromny strach”, napastnicy mieli „mordercze spojrzenia” – napisał „Israel Hajom”, powołując się na świadków. Gazeta dodała, że zarząd klubu Maccabi Hajfa został powiadomiony o incydencie i rozważa reakcję.

– To był pod każdym względem incydent o charakterze antysemickim. Zarówno podczas pierwszego meczu w Polsce, jak i rewanżu na Węgrzech, (polscy kibice – PAP) zachowywali się w ten sposób i wznosili hasła przeciwko Żydom – powiedział dziennikowi jeden z kibiców. Dodał, że autobus nie był już chroniony przez węgierską policję, ponieważ znajdował się poza stadionem.

Inny fan zespołu z Hajfy obecny w Debreczynie opowiedział o meczu z Rakowem i ataku na autobus w porannym programie w stacji Kan. – Od pierwszej minuty na stadionie polscy kibice skandowali rasistowskie okrzyki wobec kibiców Maccabi, antysemickie hasła. Wszystko zaczęło się jeszcze przed meczem – powiedział mężczyzna.

Pod koniec meczu izraelscy kibice rozwiesili transparent z hasłem po angielsku „Mordercy od 1939 roku”. Była to prowokacja wobec Polaków „za ich udział w mordowaniu Żydów podczas Holokaustu” – opisał zdarzenia podczas meczu w skandaliczny sposób portal Ynet.

Izraelskie media, w tym Kan, Ynet czy dziennik „Haarec”, napisały, że baner był odpowiedzią na zaprezentowany podczas pierwszego meczu tydzień temu w Częstochowie transparent z napisem po polsku „Izrael morduje, a świat milczy”, odnoszącym się do wojny w Strefie Gazy.