Szef MSZ Rosji Siergiej Ławrow przybył w piątek do hotelu w Anchorage na Alasce, gdzie mają odbyć się rozmowy między prezydentem USA Donaldem Trumpem i przywódcą Rosji Władimirem Putinem, w swetrze z napisem „ZSRR” – przekazał portal Ukrainska Prawda, powołując się na rosyjski dziennik „Izwiestia”.

Ławrow wysiadł z samochodu i udał się do hotelu, w którym będzie przebywał podczas wizyty. Pod jego czarną kamizelką bez rękawów widać fragment napisu przypominającego „SSSR” („ZSRR” – w języku polskim) – można dostrzec na nagraniu, opublikowanym przez „Izwiestia”.

W rozmowie z dziennikarzem rosyjski minister zaznaczył, że był już wcześniej z wizytą na Alasce.

Sweter podobny do tego, który miał na sobie Ławrow, sprzedaje rosyjska marka odzieżowa SelSovet, założona w 2017 r. w Czelabińsku – zauważyła Ukrainska Prawda.

W piątek Putin postawi stopę na amerykańskiej ziemi po 10 latach; poprzednio gościł w Nowym Jorku na sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Według stacji CNN jego spotkanie z Trumpem odbędzie się w bazie lotniczej Elmendorf-Richardson w Anchorage na Alasce. Politycy z wielu państw zachodnich i eksperci alarmują, że rezultatem spotkania mogą być decyzje dotyczące ewentualnych ustępstw terytorialnych Ukrainy na rzecz Rosji.

Terytorium Alaski między 1799 i 1867 r. należało do Imperium Rosyjskiego, ale zostało sprzedane USA za 7,2 mln dolarów z powodu pustek w rosyjskim skarbcu po wojnie krymskiej.