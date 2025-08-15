WIDEO
Ławrow pojawił się na Alasce i od razu wywołał skandal. Szef MSZ Rosji w prowokacyjnym ubraniu [VIDEO]

Autor: MMP
Siergiej Ławrow w bluzie
Siergiej Ławrow w bluzie "ZSRR". / Foto: screen X
Szef MSZ Rosji Siergiej Ławrow przybył w piątek do hotelu w Anchorage na Alasce, gdzie mają odbyć się rozmowy między prezydentem USA Donaldem Trumpem i przywódcą Rosji Władimirem Putinem, w swetrze z napisem „ZSRR” – przekazał portal Ukrainska Prawda, powołując się na rosyjski dziennik „Izwiestia”.

Ławrow wysiadł z samochodu i udał się do hotelu, w którym będzie przebywał podczas wizyty. Pod jego czarną kamizelką bez rękawów widać fragment napisu przypominającego „SSSR” („ZSRR” – w języku polskim) – można dostrzec na nagraniu, opublikowanym przez „Izwiestia”.

W rozmowie z dziennikarzem rosyjski minister zaznaczył, że był już wcześniej z wizytą na Alasce.

Sweter podobny do tego, który miał na sobie Ławrow, sprzedaje rosyjska marka odzieżowa SelSovet, założona w 2017 r. w Czelabińsku – zauważyła Ukrainska Prawda.

W piątek Putin postawi stopę na amerykańskiej ziemi po 10 latach; poprzednio gościł w Nowym Jorku na sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Według stacji CNN jego spotkanie z Trumpem odbędzie się w bazie lotniczej Elmendorf-Richardson w Anchorage na Alasce. Politycy z wielu państw zachodnich i eksperci alarmują, że rezultatem spotkania mogą być decyzje dotyczące ewentualnych ustępstw terytorialnych Ukrainy na rzecz Rosji.

Terytorium Alaski między 1799 i 1867 r. należało do Imperium Rosyjskiego, ale zostało sprzedane USA za 7,2 mln dolarów z powodu pustek w rosyjskim skarbcu po wojnie krymskiej.

Źródło:PAP
