Kolejne przywileje dla rządzących! Tusk „daje” ministrom darmowe mieszkania

Kancelaria Premiera Donalda Tuska pracuje nad projektem, który zwolni ministrów i wicepremierów z płacenia za mieszkania służbowe. Kosztami zostaniemy obciążeni my wszyscy w podatkach.

Rząd Donalda Tuska przygotowuje kolejne udogodnienie dla swoich. Jak ustaliła „Rzeczpospolita”, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów finalizuje prace nad rozporządzeniem, które pozwoli ministrom i wicepremierom na darmowe mieszkanie w stolicy. To znaczące rozszerzenie listy uprzywilejowanych, którą dotychczas tworzyli przede wszystkim prezydent, premier czy marszałkowie Sejmu i Senatu.

Obecnie osoby pełniące kierownicze funkcje państwowe muszą płacić 50,55 złotych za metr kwadratowy za mieszkania przydzielane przez KPRM. Po wprowadzeniu nowych przepisów, które mają być gotowe do końca trzeciego kwartału tego roku, rachunki za najem przejmą resorty lub bezpośrednio Kancelaria Premiera. Ministrowie-lokatorzy będą odpowiadać jedynie za koszty eksploatacyjne, czyli opłaty za prąd, gaz czy wodę.

Chodzi o mieszkania przeznaczonych dla „wysokich urzędników”, które znajdują się przy ulicy Grzesiuka na warszawskiej Sadybie, w trzech blokach wybudowanych w latach dziewięćdziesiątych. Większość mieszkań świeci tam pustkami. Jak wynika z oficjalnych informacji, pod koniec października ubiegłego roku „żaden wicepremier czy minister” nie mieszkał w rządowych lokalach. Pustostany generują dodatkowe koszty, które i tak obciążają budżet państwa.

Kancelaria Premiera argumentuje swoją decyzję koniecznością wyrównania uprawnień najważniejszych urzędników państwowych. „Mając na uwadze uprawnienia, przysługujące w tym zakresie pozostałym konstytucyjnym organom państwa, uzasadnione jest przyznanie również wiceprezesom rady ministrów oraz ministrom podobnych uprawnień w zakresie kosztów umowy najmu lokalu” – czytamy w oficjalnym uzasadnieniu projektu.