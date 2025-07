„Czwórka Brauna”. Bodnar znów weźmie się za lidera Korony. Wniosek o uchylenie immunitetu trafi do PE?

- Reklama -

Z medialnych doniesień wynika, że w ciągu najbliższych dni do Parlamentu Europejskiego może trafić wniosek o uchylenie immunitetu Grzegorzowi Braunowi. Ma to związek m.in. tęczową wystawą na terenie polskiego Parlamentu, zdemontowaną przez Brauna.

Przypomnijmy, że 11 czerwca 2025 r. Grzegorz Braun zdemontował zainstalowaną w Sejmie wystawę Tęczowego Opola, która promowała dewiację. Zdejmował ze stelaży tablice, składał je na pół i odkładał na podłogę.

„W sumie dlaczego w polskim sejmie promuje się transseksualistów z Krapkowic (bo o tym traktują te dziwaczne tablice)? Czym się ci nieszczęśnicy zasłużyli dla pomyślności Rzeczpospolitej?” – pytał na portalu X poseł Konfederacji Korony Polskiej Roman Fritz.

Wystawę jednak szybko przywrócono, a marszałek Szymon Hołownia „bohatersko” zakazał Braunowi wstępu do Sejmu. Zagroził też, że Straż Marszałkowska ma odtąd reagować fizycznie wobec osób „niszczących mienie” na terytorium Parlamentu – również tych posiadających immunitet.

Jak się okazało, była to ta sama wystawa, którą w marcu Braun opatrzył dopiskiem, gdy była wystawiana na rynku w Opolu.

Według doniesień „Rzeczpospolitej”, do Parlamentu Europejskiego w bieżącym tygodniu może trafić wniosek o uchylenie immunitetu polskiego posła do PE. Zgodnie z przepisami wnioski takie kieruje prokurator generalny, czyli Adam Bodnar.

– Czynności niezbędne do podjęcia decyzji co do skierowania wniosku o uchylenie immunitetu wobec europosła Grzegorza Brauna są na końcowym etapie – mówiła w rozmowie z dziennikiem rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga Karolina Staros, odnosząc się do postępowania dotyczącego m.in. tęczowej wystawy.

Wniosek do PE o uchylenie Braunowi immunitetu ma obejmować cztery sprawy. Chodzi o zdjęcie flagi ukraińskiej z urzędu miasta w Białej Podlaskiej, co stało się 30 kwietnia 2025 r. podczas wiecu wyborczego ówczesnego kandydata na Prezydenta RP.

Kolejna sprawa to spalenie na początku maja unijnej „flagi” przed pomnikiem przy kopalni „Wujek” w Katowicach. Grzegorz Braun zdjął zawieszony obok polskiej flagi w budynku Ministerstwa Przemysłu w Katowicach niebieski materiał z 12 żółtymi gwiazdami, błędnie nazywany flagą Unii Europejskiej. Następnie go podeptał i przypomniał, że UE nie posiada flagi ani statusu państwowego, w związku z czym takim symbolom nie przysługuje żadna prawna ochrona w Polsce.

„Wisienką na torcie” mają być słowa Brauna ze słynnej już debaty prezydenckiej „Super Expressu” przed I turą wyborów. Braun, stojąc oko w oko z Trzaskowskim, wypomniał mu również, że ten kilka dni temu był „oflagowany żydowskim żonkilem, tym znakiem hańby”. Trzaskowski wściekł się i uciekł od pulpitu mówiąc, że „nie będzie tego słuchał”.

Do PE wcześniej już wpłynęły dwa wnioski o uchylenie Braunowi immunitetu – w związku z akcją gaśnicową w Sejmie oraz z interwencją w oleśnickim szpitalu po zamordowaniu nienarodzonego Felka zastrzykiem z chlorku potasu w serce, jaki w 37. tygodniu (9. miesiącu) ciąży podała Gizela Jagielska.