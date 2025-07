Ambasada USA dołącza do chóru potępiających Brauna. „Stany Zjednoczone są głęboko…”

- Reklama -

Głos oburzenia na Grzegorza Brauna płynie z kolejnego przedstawicielstwa dyplomatycznego. Za ogólnym trendem podążyła ambasada USA w Polsce.

Podczas czwartkowej rozmowy w Radiu Wnet Braun chciał zasugerować, że być może liczba ofiar w niemieckim obozie Auschwitz wcale nie jest taka, jak się oficjalnie podaje, a oficjalnie przedstawiane narracje (np. komory gazowe nie były w Auschwitz, lecz w Brzezince) są nieco zafałszowane.

– Kiedy trzeba rzucać kamieniem i rytualnie rozdzierać szaty i upominać o kłamstwa Talmudu, Haggady, Holokaustu, to mnie jako niegodnego potępia blisko 120 organizacji żydowskich. Kto by pomyślał, że aż tyle? Ale oni wszyscy razem, solidarnie, B’nai B’rith, Polin i inne organizacje, które przedstawiają się jako żydowskie, potępiają tych, którzy mówią prawdę. Że mord rytualny to fakt, a dajmy na to Auschwitz z komorami gazowymi to niestety fejk… – mówił Braun.

W tym momencie prowadzący rozmowę red. Łukasz Jankowski przerwał wywiad, a mainstream zgodnie uznał, jakoby Braun zakwestionował dokonywanie ludobójstwa w komorach gazowych w niemieckim obozie Auschwitz.

„Ciekawe, czy znajdzie się dziennikarz chętny, by ten przerwany przez ⁦⁦Łukasza Jankowskiego w Radiu Wnet⁩ wywiad dokończyć? Służę faktami, które dowodnie wykazują ahistoryczność i nienaukowość istotnych elementów hagady Holokaustu. Kto pyta, nie błądzi” – skomentował tego samego dnia Braun.

Na Brauna rzucili się dosłownie wszyscy przedstawiciele głównego nurtu, a w ostatnich godzinach do chóru potępiających dołączyła ambasada USA w Polsce.

„Najważniejszą lekcją płynącą z Holokaustu jest to, że odbieranie człowieczeństwa i nienawiść mogą prowadzić do okrucieństw, które zalewają całe narody. Stany Zjednoczone są głęboko zaangażowane w stawianie czoła antysemityzmowi, promowanie edukacji o Holokauście oraz obronę prawdy przed jej wypaczaniem. Potępiamy działania, które zniekształcają historię, profanują pamięć lub szerzą antysemityzm” – czytamy w opublikowanym oświadczeniu.