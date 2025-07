Skandal w RMF FM. Sikorski o Jedwabnem i Braunie. „Niewątpliwie Polacy uczestniczyli w zbrodni”

- Reklama -

Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski był gościem radia RMF FM, gdzie stwierdził, że „niewątpliwie Polacy uczestniczyli w zbrodni” w Jedwabnem. Szef MSZ ocenił także, że polski poseł do Parlamentu Europejskiego Grzegorz Braun powinien zostać zatrzymany przez policję.

Prowadzący rozmowę redaktor Tomasz Terlikowski stwierdził, że w Jedwabnem Braun „próbował zablokować wjazd ludziom, którzy chcieli się tam modlić za ofiary”.

– Ja nie wiem dlaczego nie ma interwencji na gorącym uczynku. To jest gość, który zaatakował w Sejmie uroczystość religijną, przy tym doszło do naruszenia nietykalności cielesnej. To jest gość, który niszczy fizycznie komuś jakiś sprzęt nagłaśniający, który niszczy wystawy w Sejmie – opowiadał Sikorski.

Widać, że ministrowi spraw zagranicznych coś tam dzwoni, ale nie do końca się orientuje, w którym kościele. W trakcie tzw. incydentu gaśnicowego, który miał miejsce w grudniu 2023 r. w Sejmie w zgaszeniu świec próbowała przeszkodzić Braunowi Magdalena Gudzińska-Adamczyk.

„Mimo że kobieta jako pierwsza napadła na Brauna i zaczęła go szarpać, to z niej zrobiono ofiarę zajścia, ponieważ strumień proszku trafił w jej twarz. Wszyscy przyjęli jej wyjaśnienie za wystarczające na tyle, by nie dostrzegać w tym znamion ataku na posła” – pisała wówczas w artykule „Braun. Chanuki nie będzie” Marta Maciejewska-Piwowarczyk.

Wcześniej, w maju 2023 r. Braun przerwał wykład prof. Jana Grabowskiego zatytułowany „Polski (narastający) problem z historią Holokaustu”. Podczas przemówienia Grabowski mówił o „mordercach Żydów z NSZ z Brygady Świętokrzyskiej”, co spotkało się z reakcję Brauna, który wstał z zajmowanego przez siebie miejsca i odebrał mikrofon. – Dość tego – powiedział ówczesny poseł Konfederacji.

W RMF FM Sikorski przekonywał, że „na gorącym uczynku wolno zatrzymać nawet parlamentarzystę”. Prowadzący rozmowę redaktor dopytywał, co w praktyce miałoby to oznaczać. – Zatrzymać i do suki go skierować? – zapytał Terlikowski.

– Proszę mnie nie pytać o procedury, bo się na tym nie znam, ale jak rozumiem, to tak. Na gorącym uczynku immunitet nie obowiązuje – podkreślił szef MSZ.

– Mówił Pan o Jedwabnem. Wielki naród potrafi się przyznać nie tylko do swoich wielkich czynów, ale także do tego, że jego część zachowała się niegodnie. Jeżeli w Jedwabnem, gdzie niewątpliwie Polacy uczestniczyli w zbrodni pojawiają się napisy sugerujące, że Żydzi w czasie II Wojny Światowej żyli z Niemcami w symbiozie, to to jest nieprawdopodobny skandal – grzmiał Sikorski.

– To jest kłamstwo i to jest robota, która szkodzi wizerunkowi Polski – podsumował.

Aferę z powodu tablic na prywatnej posesji w Jedwabnem nakręciła wcześniej „Gazeta Wyborcza”. Chodziło o podanie faktów kwestionujących udział Polaków w wymordowaniu Żydów w Jedwabnem i stwierdzenie faktu, że dowody wskazują na Niemców.

Przypomnijmy, że Tomasz Sommer w jednym ze swoich materiałów opowiadał, jak mit jakoby to Polacy zamordowali Żydów w Jedwabnem, nabierał rozpędu i był powtarzany przez decydentów, jeszcze zanim jakiekolwiek fakty zostały potwierdzone.

A jak było naprawdę? W ciągu ostatnich lat sprawę badali Tomasz Sommer, Marek Jan Chodakiewicz i Ewa Stankiewicz.

