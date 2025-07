Komisja Narodowa ds. Rehabilitacji na Ukrainie zrehabilitowała członków OUN i jednego członka SS „Galizien”

- Reklama -

Komisja Narodowa ds. Rehabilitacji na Ukrainie 8 lipca zadecydowała o rehabilitacji 249 osób. Wśród nich jest były żołnierz SS Galizien oraz członkowie Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów (OUN).

„8 lipca 2025 roku odbyło się trzydzieste szóste posiedzenie Narodowej Komisji ds. Rehabilitacji na Ukrainie, w trakcie którego rozpatrzono 249 wniosków rekomendowanych przez regionalne komisje rehabilitacyjne. Wśród osób objętych decyzją znalazł się 98-letni weteran UPA, żołnierz dywizji 'Galizien’, Zenon Wrublewski” – podaje portal kresy.pl.

Poinformował o tym Ihor Iwankow, zastępca przewodniczącego Galicyjskiego Bractwa Żołnierzy Dywizji „Galizien”.

„Ta historia ciągnęła się bardzo długo i wreszcie się wydarzyła! Zadzwoniłem do kombatanta, poinformowałem go o nowinie i serdecznie pogratulowałem. Myślę, że pan zdaje sobie sprawę, co to znaczy dla człowieka w wieku 99 lat otrzymać tak ważną wiadomość, na którą czekał całe dekady” – napisał na Facebooku Iwankow.

Komisja zrehabilitowała także pośmiertnie szereg osób, których uznano za „bojowników o niepodległość Ukrainy w XX wieku”. Wśród nich byli członkowie zbrodniczej OUN i uczestnicy oddziałów partyzanckich i powstańczych, które działały na terytorium dzisiaj zajmowanego przez Ukrainę w latach 1917-1930, a których deklarowanym celem była walka o niepodległość państwa ukraińskiego.

Komisja zatwierdziła też status osób represjonowanych części obywateli polskich, ofiar zbrodni katyńskiej.