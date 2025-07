Kierowca wjechał w grupę osób w centrum Chełmna. Nie podano nawet jego imienia

- Reklama -

W centrum Chełmna w woj. kujawsko-pomorskim samochód wjechał w grupę dzieci. Ze wstępnych informacji wynika, że jechał pod prąd, a następnie wjechał na chodnik, potrącając kilka osób.

– Około godz. 14:40 56-letni mężczyzna potrącił samochodem osobowym kilka osób na rynku chełmińskim – powiedział RMF FM komisarz Tomasz Zieliński.

Wstępne ustalenia policji wskazują, że mężczyzna jechał ulicą pod prąd. Następnie wjechał na chodnik, gdzie potrącił kilka osób.

Uszkodził też kilka zaparkowanych samochodów. Po tym pojazd kierującego przewrócił się na bok.

Poszkodowanych zostało pięć osób. Wśród nich jest dwoje dzieci.

Na razie nie wiadomo, jaki jest stan poszkodowanych. Wszystkim udzielono pomocy medycznej.

Policja zatrzymała sprawcę. To 56-letni mężczyzna.

Badanie wykazało, że był trzeźwy. Nie wykazano też w jego organizmie zakazanych substancji.

Policja obecnie przesłuchuje świadków i ustala dokładny przebieg zdarzenia.