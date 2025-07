Nagonka na Brauna. Pracownik radia, który przerwał wywiad przekonuje, że Braun „negował holokaust”

- Reklama -

Pracownik radia WNET Łukasz Jankowski, który przerwał wywiad z Grzegorzem Braunem, skarży się na wypowiedź lidera KKP w „Onecie”. Kłamie, że Grzegorz Braun „negował holokaust”.

Nie milkną echa przerwanego wywiadu z Grzegorzem Braunem w radiu WNET. Prowadzący program Łukasz Jankowski oburzył się na twierdzenia, że „Auschwitz z komorami gazowymi to niestety fake”.

– Przekaz pseudohistoryczny, który Muzeum Auschwitz-Birkenau oferuje, jest materiałem, który nie spełnia, powiedziałbym tak, kryteriów warsztatu historyczno-naukowego we wszystkich szczegółach. I to jest właśnie fakt. Mamy źródłową książkę Ariella Toafa „Krwawe Paschy”, na temat mordu rytualnego, natomiast badania w Auschwitz-Birkenau, badania właśnie owych komór gazowych są uniemożliwiane przez samo Muzeum Auschwitz-Birkenau – mówił Braun w radiu WNET.

Wówczas pracownik radia przerwał program. Na Brauna zaś posypały się gromy, jakoby „negował holokaust”.

Anna Maria Żukowska natomiast przekonywała, że lider KKP miał negować nawet istnienie Auschwitz-Birkenau i to, że ginęli tam ludzie. Za nią poszli inni. Więcej o tym przeczytacie w artykułach poniżej.

Teraz „święte” oburzenie wyraża sam Jankowski. W rozmowie z „Onetem” pracownik radia WNET dołączył się do kłamstwa, jakoby Braun negował holokaust.

– Muszę przyznać, że zdębiałem. Nie wiedziałem, co dokładnie europoseł Braun próbował powiedzieć. Na nagraniu słychać, że początkowo nie wiedziałem też, jak się odnieść do tego, powiedzmy, passusu na temat byłego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz-Birkenau. I wymawiam tę pełną nazwę celowo – powiedział w swoim komentarzu Jankowski.

– Fakt faktem, i to jest w transkrypcji, że rozmowa miała dotyczyć nazwy Auschwitz-Birkenau, czyli nazwy całego kompleksu obozów. I o to pytałem – zaznaczył.

– Byłem w szoku po tym, co usłyszałem. I tak, miałem przed tą rozmową wątpliwości. Uznałem jednak, że jeśli ktoś zdobywa 6 proc. poparcia w wyborach, to takiej osoby nie można całkowicie zagłuszać. Być może był to z mojej strony błąd. Starałem się dotąd tego nie komentować, by nie nadawać tej wypowiedzi rozgłosu. Biłem się z myślami, czy w ogóle warto. Może lepiej byłoby to po prostu przemilczeć – przekonywał.

– Kiedy słyszy się coś takiego i człowiek otrząśnie się już z tego, co usłyszał, rodzi się myśl: co z tym zrobić? Bo jak daleko można się jeszcze posunąć w cynicznym budowaniu narracji politycznej? Więc przede wszystkim był szok. Nie ma wątpliwości co do tego, co wydarzyło się w niemieckich obozach koncentracyjnych, i na terenie Polski, i Niemiec. Dlatego polemika nie miała jakiegokolwiek sensu. Potem stwierdziłem, że muszę to jakoś skomentować, co zrobiłem i co jest dołączone do nagrania. Tak, żeby to wszystko było w całości. Szczególnie, że sytuacja jest wielowarstwowa – twierdził, następnie przeszedł do kłamstwa.

– Bo z jednej strony było to negowanie holocaustu, co samo w sobie w świetle polskiego prawa jest przestępstwem, z drugiej strony — uderzenie w polską rację stanu. W polską politykę historyczną. Bo jeśli ktoś posuwa się do negowania tej masowej zagłady, pojawia się pytanie, co w takim razie stało się z tymi wszystkimi ludźmi? – przekonywał Łukasz Jankowski, pracownik radia WNET.

Przypominamy, że Grzegorz Braun nie negował holokaustu. W przerwanym wywiadzie usłyszeliśmy tylko, że Braun ma obiekcje do narracji o jednym ze sposobów śmierci w jednym z niemieckich obozów. Jaka to konkretnie obiekcja – tego chwilowo nie wiemy, ponieważ pracownik radia postanowił w imię politycznej poprawności – w dodatku w tym przypadku wyjątkowo niezrozumiałej – przerwać wywiad.

Szczegóły zapewne poznamy już niebawem.