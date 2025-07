Nagonka na Brauna. Duda też potępia, na dodatek „z najwyższym bólem, ale i stanowczością”

- Reklama -

Prezydent RP Andrzej Duda oświadczył, że należy potępić podważanie historycznej prawdy o Holokauście i negowanie cierpienia milionów ofiar niemieckich obozów śmierci.

W piątek prezydent RP odniósł się do czwartkowej wypowiedzi Grzegorza Brauna w radiu Wnet, w której europoseł zajął się tematem komór gazowych w Auschwitz.

„Z najwyższym bólem, ale i stanowczością reaguję na wszelkie słowa, które podważają historyczną prawdę o Holokauście i negują cierpienie milionów ofiar niemieckich obozów śmierci” – napisał Duda. Podkreślił, że „takim słowom w Polsce należy się tylko jedno: potępienie!”. Jak zaznaczył, „Edward Mosberg, którego miałem zaszczyt nazywać Przyjacielem, przeżył piekło niemieckich obozów, był świadkiem Zagłady, głosem tych, których zamordowano”. „Całym swoim życiem przypominał, jak wielką wartością jest pamięć – i jak wielką odpowiedzialnością jest strzec prawdy” – wskazał Duda, chociaż w wypowiedzi Grzegorza Brauna nie ma nic o negowaniu czegokolwiek.

W sprawie wypowiedzi Brauna Prokuratura Okręgowa w Warszawie poinformowała w piątek, że materiały z postępowania sprawdzającego trafią do prokuratorów Instytutu Pamięci Narodowej.

- Prośba o wsparcie - Wesprzyj wolne słowo. Postaw kawę nczas.info za: 10 zł 20 zł 30 zł

O tym, że teraz sprawą zajmie się Główna Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu poinformował jej rzecznik prok. Robert Janicki. – Zgodnie z ustawą o Instytucie Pamięci Narodowej prokurator IPN jest właściwy do zajęcia się tą sprawą. Takie czynności oczywiście w instytucie zostaną podjęte – zapewnił prokurator.

W czwartek premier Donald Tusk powiedział, że wypowiedź Grzegorza Brauna „to jest hańba”. – Musimy zrobić wszystko, żeby nikomu na świecie Polska nie kojarzyła się z takimi ludźmi – podkreślił szef rządu.

O tym, co ma do zaoferowania wszystkim tym, którzy nie chcą żeby Polska kojarzyła się z takimi ludźmi jak Tusk, niestety, nie miał – jak zwykle – nic rozsądnego do zaproponowania.

Szef MSZ Radosław Sikorski w piątek, komentując działalność europosła Brauna, powiedział, że „wykonuje robotę, która jest dla Polski zła”. – Za każdym razem, jak Rosja potrzebowała Polsce zaszkodzić, to robiła tutaj jakąś antysemicką hecę – stwierdził.

Dyrektor Muzeum Auschwitz Piotr Cywiński oświadczył, że słowa europosła Grzegorza Brauna to nie tylko akt ściganego przez prawo negacjonizmu, ale też znieważenie pamięci ofiar.

Słowa Brauna potępił również IPN.