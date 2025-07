Obchody w Jedwabnem. Braun złożył zawiadomienie. „Szachraj Schudrich do kryminału” [VIDEO]

- Reklama -

Grzegorz Braun pojawił się w 84. rocznicę zbrodni w Jedwabnem. Przy okazji usiłował zgłosić policjantom przestępstwo popełnione w jego ocenie przez rabina Michaela Schudricha, który także był w miejscu upamiętnienia żydów.

Braun zawiadomił funkcjonariuszy, podchodząc do dowodzącego ochranianiem uroczystości rocznicowych. – Zawiadamiam pana o przestępstwie. Zawiadamiam pana o zbrodni, która miała tutaj miejsce, w ziemi są szczątki ofiar. I, jak wiadomo, działają procedury policyjno-prokuratorskie. I ja pana wzywam i ponaglam do wszczęcia działania, które przystoi, jest przepisane ustawami, regulaminami policji, a po drugie zawiadamiam pana o przestępstwie polegającym na udaremnieniu ekshumacji i zaniechaniu przepisanych prawem procedur, czyli mamy dwojakie przestępstwo. Raz zbrodnia, która musi być wyświetlona do spodu, a dwa kryminał związany z matactwem, szachrajstwem, fałszowaniem historii – oświadczył Braun.

– Mam dla pana dobrą wiadomość, że wprawdzie Hermann Schaper i jego wspólnicy SS-manni, wspólnicy tej zbrodni sprzed 84 lat, już są na tamtym świecie, ale tu ma pan szachraja Schudricha i innych jego wspólników, którzy – co jest faktem notorycznie znanym, opublikowanym, udokumentowanym – brali udział w tym szachrajstwie – dodał.

– Więc jeśli siły wasze są zbyt wątłe, to my postaramy się tutaj dokonać zatrzymania obywatelskiego szachraja Schudricha, po to, żeby oddać go w ręce organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości – zapewnił.

– Nie jest to popełnione przestępstwo na gorącym uczynku, nie zatrzyma go pan na gorącym uczynku – odparł policjant.

– No jak nie? No jak to? Ma pan w tej chwili fałszerza, który się swoim fałszerstwem chlubi i trąbi na cały świat swoje kłamstwa – stwierdził polityk.

– Panie pośle, sporządzę z tego notatkę na pewno czynności zostaną wykonane – zapewniał funkcjonariusz.

– Czekam. Pan wezwie tutaj kogoś, kto ode mnie odbierze zawiadomienie o przestępstwie – oświadczył Braun.

– Dobrze – zgodził się policjant.

– Brawo, świetnie – skwitował polski poseł do PE.

– A my nie dopuśćmy do tego, żeby przestępcy opuścili miejsce swojego przestępstwa, bo szachraj Schudrich tutaj się go dopuścił – zwrócił się do zgromadzonych wokół ludzi, a następnie przeszedł dalej, wypatrując Schudricha

– Tu miało miejsce to przestępstwo. Tutaj, ćwierć wieku temu, w odkrytej mogile uwijali się rabini z różdżkami. Ich promotorem i kuratorem, moderatorem tego fałszerstwa historycznego jest szachraj Schudrich – wskazał lider Konfederacji Korony Polskiej.

Wtem okazało się, że przechodzi rabin Schudrich z obstawą. „Wolna, wolna Palestyna” – dało się słyszeć okrzyki tłumu. – Szachraj Schudrich do kryminału – zakrzyknął Braun.

– Szachraj ucieka, zatrzymać szachraja – wołał polityk. – Szachraj Schudrich ucieka, panowie policjanci – zwrócił się do mundurowych.

Później Braun skomentował działania policji. – Ciekawi jesteśmy czy policja, po raz kolejny, będzie ochraniać przestępców czy też podejmie działania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Propaganda kłamstwa jedwabieńskiego ma charakter nie tylko ludzkiej podłości, przemocy rytualnej, pedagogiki wstydu wobec Polaków, ale ma również charakter kryminalny, przestępczy – wskazał.

– Prawo bowiem – i to nie tylko polskie – domaga się, by zbrodnie były wyświetlane, by zatem szczątki doczesne ofiar nie były byle jak pozostawiane w ziemi, ale by były wydobywane, poddawane badaniu, które umożliwia szczegółowe nawet w najbardziej drastycznych szczegółach ustalenie przebiegu zbrodni – dodał.

– To przecież ważne czy jak barbarzyńcy i ludożercy zostawiamy kości cudze w piachu czy też z pietyzmem wydobywamy je na światło dzienne i nie mogąc na tym świecie już sięgnąć sprawiedliwością ludzką zbrodniarzy, takich jak Hermann Schaper, możemy przynajmniej oddać honor, przez ustalenie prawdy, ofiarom, możemy upomnieć się o godność ofiar, nie dopuszczając do tego, by ich śmierć była tak bezczelnie instrumentalizowana na użytek politycznych kampanii propagandowych. A tak jest z kłamstwem jedwabieńskim – skwitował.

– Kłamstwo jedwabieńskie służy jako pałka propagandowa do okładania Polaków i kłamstwo to jest bardzo istotnym elementem przestępczego, rozbójniczego wymuszenia na narodzie polskim, roszczeń wysuwanych przez liderów diaspory i państwa żydowskiego – ocenił Braun.