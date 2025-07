Potężny chaos w Warszawie jeszcze potężniejszy. Wszystko przez tajemniczy nocny pożar

- Reklama -

Straż pożarna zakończyła akcję gaszenia pożaru na stacji metra Racławicka – potwierdził we wtorek oficer prasowy Komendanta Miejskiego PSP m.st. Warszawy bryg. Artur Laudy. Linia metra M1 nie kursuje. Wprowadzono komunikację zastępczą.

Przy stacji metra M1 Racławicka doszło w nocy z poniedziałku na wtorek do pożaru podstacji energetycznej. Oficer prasowy KM PSP przekazał, że sytuacja jest już opanowana. Dodał również, że w wyniku pożaru uszkodzeniu uległy tunele kablowe i przewody, które zasilają infrastrukturę metra.

„We współpracy z elektrykami i personelem metra odłączono dopływ prądu i uziemiono transformatory. Pożar objął kable w kanałach technicznych” – informuje Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej.



Na miejscu pracują stołeczni policjanci, o czym poinformowała na X Komenda Stołecznej Policji. „Prowadzimy czynności wraz z innymi służbami i dbamy o bezpieczeństwo pasażerów z uwagi na natężony ruch pieszy i kołowy” – przekazała.

Rzecznik prasowy warszawskiego metra Anna Bartoń wyjasniła, że kursy na trasie linii metra M1 są wstrzymane, a M2 jeździ ze zmniejszoną częstotliwością – co około pięć minut.

Prezydent Rafał Trzaskowski przed godz. 8 poinformował na X, że w związku z tą sytuacją zwołał sztab w Stołecznym Centrum Bezpieczeństwa.

Na trasie pierwszej linii metra wprowadzono tymczasową komunikację zastępczą.

Na odcinku Metro Młociny – Os. Kabaty kursuje zastępcza linia autobusowa: Metro Młociny 17 – Kasprowicza – Sacharowa – Żeromskiego – Słowackiego – Mickiewicza – Andersa – Marszałkowska – Pl. Konstytucji – Waryńskiego – Batorego – Al. Niepodległości – Al. Wilanowska – Metro Wilanowska – Rolna – Harcerzy Rzeczypospolitej – Al. KEN – Os. Kabaty 06.

Na odcinku Metro Młociny – Metro Wilanowska kursuje zastępcza linia tramwajowa: Metro Młociny – Al. gen. Marii Wittek – Marymoncka – Słowackiego – Mickiewicza – Andersa – Stawki – al. Jana Pawła II – Chałubińskiego – al. Niepodległości – Nowowiejska – Puławska – Metro Wilanowska 06.

Straż pożarna otrzymała informację o zadymieniu na stacji metra Racławicka po północy. „Z jednego z pomieszczeń technicznych wydobywało się bardzo silne, gęste zadymienie” – powiedział PAP st. kpt. Wojciech Kapczyński z zespołu prasowego KM PSP w Warszawie. Dodał, że w szczytowym momencie na miejscu pracowało 11 zastępów gaśniczych. W wyniku pożaru nie odnotowano osób poszkodowanych.

Cała ta sytacja powiększyła tylko chaos komunikacyjny, panujący w Warszawie. Jest on wynikiem kilku remontów najwazniejszych warszawskich arterii, które rozpoczęły się dokładnie w tym samym czasie.

Dodatkowo wciąż nie znamy oficjalnej przyczyny pożaru. To powoduje, że pojawiły się spekulacje, iż mógł on wybuchnąć z przyczyn – nazwijmy to – nienaturalnych.

„Na tę chwilę wszystko wskazuje na to, że była to awaria techniczna, wstępnie wykluczono udział osób trzecich” – powiedziała PAP rzeczniczka stołecznego ratusza Monika Beuth.

Tramwaje Marszałkowska-Bankowy nie jeżdżą.

Jezdnia na Marsz. w jedną stronę zamknięta, bo Rafau buduje "nowe centrum" z krzakami.

W nocy dochodzi do tego pożar w metrze. Kom. zastępcza przepełniona. Jeśli ktoś mówi że miasto nie potrzebuje samochodów "bo zbiórkom", kłamie. pic.twitter.com/yJ5wEdfxB3 — Pyszny (@PysznoiStraszno) July 1, 2025