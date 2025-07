Oświadczenie majątkowe Andrzeja Dudy. Ile zarobił i co posiada?

- Reklama -

Z opublikowanego w poniedziałek przez Sąd Najwyższy oświadczenia majątkowego prezydenta Andrzeja Dudy za 2024 r. wynika, że zgromadził on oszczędności w wysokości ok. 150 tys. zł, ok. 400 euro i ok. 1500 dolarów amerykańskich. Prezydent posiada też lokal mieszkalny oraz działkę o powierzchni 325 mkw.

Z oświadczenia o stanie majątkowym wynika, że obecny prezydent posiada lokal mieszkalny o powierzchni 132 mkw oraz garaż o powierzchni 19 mkw. (współwłasność małżeńska), a także działkę o powierzchni 325 mkw. (majątek odrębny, użytkowanie wieczyste).

Prezydent zgromadził też środki pieniężne w wysokości ok. 150 tys. zł w walucie polskiej na rachunkach bankowych oraz około 400 euro i około 1500 dolarów amerykańskich.

Andrzej Duda zadeklarował także polisę ubezpieczeniową w III filarze o wartości ok. 85 tys. zł.

Jeśli chodzi o zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 tys. zł, prezydent zawarł tam informacje: rachunek karty kredytowej na kwotę limitu do 20 tys. zł oraz kredyt hipoteczny na kwotę 497 tys. zł na zakup lokalu mieszkalnego (wspólnie z małżonką).

Ponadto prezydent przekazał, że z tytułu uposażenia prezydenta RP w roku 2024 otrzymał 304 283,80 zł. (brutto – po odliczeniu składek na ubezpieczenie społeczne).