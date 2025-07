Tak decyzje rządu napędzają przemyt. Czarny rynek kwitnie w najlepsze

- Reklama -

Gangi znowu wchodzą w papierosy, znowu jest to żyła złota, a ryzyko dużo mniejsze niż przy handlu narkotykami. Wszystko za sprawą drastycznej podwyżki podatku akcyzowego na wyroby tytoniowe, przez co paczka papierosów kosztuje już ponad 20 złotych.

Jak pisze „Gazeta Wyborcza”, na początku roku funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji i Krajowej Administracji Skarbowej zatrzymali pięć osób, w tym szefa zorganizowanej grupy przestępczej, której działalność spowodowała straty dla skarbu państwa na kwotę blisko 340 mln zł. „To pokłosie zlikwidowania nielegalnej fabryki papierosów w powiecie malborskim” – dodano.

Na miejscu znaleziono nowoczesną linię technologiczną do produkcji i pakowania papierosów. „Gazeta Wyborcza” wskazuje, że podobnych fabryk zlikwidowano w ubiegłym roku 31. W 2023 roku – 29. „Gangi – tu nikt przypadkowy nie ma szansy na podobne zajęcie, bo od razu zostaje wystawiony policji – w miesiąc bez żadnego problemu zarabiają 1 mln zł” – czytamy.

Gazeta zaznacza, że czarny rynek papierosów z powrotem nabiera rozpędu, jakiego nie miał od dekady. „Wiemy to od badaczy, którzy w reprezentatywnych miejscach zbierają po śmietnikach opakowania po papierosach, sprawdzając, czy są z legalnych źródeł, czy nie. Tak się mierzy szarą strefę w tej branży” – czytamy w artykule.

W IV kwartale 2024 roku według badania Instytutu Almares szara strefa sięgała 6,6 proc. rynku. W 2023 roku była rekordowo niska – tylko 3,6 proc.

Przedstawiciele branży tytoniowej, cytowani przez gazetę, mówią, że „jeśli trend się utrzyma, to ten rok możemy zamknąć z dwucyfrowym udziałem nielegalnych wyrobów tytoniowych w rynku”. „Papierosy bez akcyzy produkowane są w kraju, ale także przemycane do Polski” – czytamy.

Z artykułu dowiadujemy się, że legalna sprzedaż tytoniu do skręcania i tytoniu do podgrzewania w pierwszych pięciu miesiącach tego roku odnotowała dwucyfrowe spadki (odpowiednio o 15,79 proc. i 11,26 proc.) w porównaniu z analogicznym okresem 2024 roku. Sprzedaż papierosów w tym samym okresie spadła o ponad 7 proc., czyli o 1,55 mld sztuk.

„Mocno rośnie akcyza na wyroby nikotynowe. Paczka papierosów, która jeszcze niedawno kosztowała w sklepie 16-18 zł, teraz kosztuje ok. 20 zł. A w 2027 roku, po kolejnych, już zaplanowanych podwyżkach akcyzy, będzie to ok. 26 zł” – czytamy.

„Gazeta Wyborcza” wskazuje, Unia Europejska ma pomysł, jak skończyć z czarnym rynkiem wyrobów nikotynowych. „W tym celu jednak papierosy w każdym kraju Wspólnoty kosztowałyby mniej więcej tyle samo” – napisano