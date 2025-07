Policja ogłasza: 50 tys. zł nagrody za pomoc w ujęciu Tadeusza Dudy

- Reklama -

Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie insp. Artur Bednarek wyznaczył 50 tys. zł nagrody za przekazanie informacji, która doprowadzi do zatrzymania 57-letniego Tadeusza Dudy – poinformowała małopolska policja. Mężczyzna jest poszukiwany w związku z brutalną zbrodnią w Starej Wsi na Limanowszczyźnie.

Małopolska policja poinformowała, że – w związku z prowadzonymi poszukiwaniami – Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie insp. Artur Bednarek wyznaczył nagrodę pieniężną w wysokości 50 tys. złotych za przekazanie informacji, która bezpośrednio doprowadzi do zatrzymania Tadeusza Dudy.

W poniedziałek Prokuratura Okręgowa w Nowym Sączu przejęła śledztwo w tej sprawie.

„Postępowanie zostało przejęte decyzją prokuratora okręgowego przez Prokuraturę Okręgową w Nowym Sączu” – przekazała prokurator Magdalena Gosztyła. Dodała, że prowadzone są czynności dowodowe, mające na celu m.in. ustalenie motywów działania sprawcy. „Więcej informacji na ten temat nie udzielamy” – zaznaczyła.

Jak poinformowała, w zakresie liczby oddanych strzałów wypowiedzą się biegli z zakresu balistyki na podstawie zabezpieczonego materiału dowodowego.

Do tej pory sprawą zajmowała się Prokuratura Rejonowa w Limanowej. Wcześniej wobec Dudy toczyło się tam postępowanie karne dotyczące znęcania się nad żoną i kierowania gróźb karalnych wobec teściów. Zastosowano wobec niego środki zapobiegawcze: dozór policyjny, zakaz kontaktowania się z pokrzywdzonymi oraz zakaz zbliżania się do nich. Prokuratura nie miała informacji, by podejrzany nie przestrzegał tych nakazów. 30 czerwca prokuratura skierowała przeciwko niemu akt oskarżenia do sądu.

Zbrodnia w Starej Wsi miała miejsce w piątek. Według śledczych Duda najpierw postrzelił swoją teściową, a następnie zastrzelił córkę i zięcia. Ciężko ranna teściowa trafiła do szpitala. Sprawca zbiegł z miejsca zbrodni – jego samochód znaleziono porzucony w pobliżu leśnej ścieżki.

Trwa intensywna obława. Policję wspierają strażacy, żołnierze i funkcjonariusze Straży Granicznej. W poszukiwaniach wykorzystywane są psy tropiące, śmigłowce, drony z termowizją, w tym wojskowy bezzałogowiec Bayraktar. Policja apeluje, by nie wchodzić do lasów na Limanowszczyźnie – każda osoba może być uznana za potencjalnego sprawcę.

(PAP)