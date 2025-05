Grzegorz Braun zadeklarował! „1.06 zagłosuję na…”

- Reklama -

Grzegorz Braun zadeklarował na youtube’wym kanale „SPRAWKI by Dawid Mysior na kogo zagłosuje w drugiej turze wyborów prezydenckich. Jeszcze dziś, o godz. 15:00, Grzegorz Braun porozmawia na ten temat z Tomaszem Sommerem, redaktorem naczelnym „Najwyższego Czasu!” i nczas.info, na jego kanale na platformie Rumble (link do kanału pod tekstem).

Czy taka deklaracja padnie, nie było wiadomo do ostatniej chwili. Tym bardziej że Braun, który uzyskał bardzo dobry wynik w I turze wyborów prezydenckich jasno dawał znać, że nie będzie swoim wyborcom wskazywał, na kogo powinni przenieść poparcie w II turze.

Ostatecznie prezes Konfederacji Korony Polskiej postanowił wyjawić, jak sam zachowa się 1 czerwca.

„Dzisiaj o tym komunikuję, bo już ta kampania zbliża się do finiszu i nie chciałbym do końca robić tajemniczych min. Nie chciałbym być kimś, kto siedzi okrakiem na płocie, kto przygląda się słupkom i podlicza lajki. Ja po prostu informuję. Nie mówię 'byle nie Trzaskowski’, nie mówię jakimiś ogólnikami” – stwierdził Grzegorz Braun, który zachęcił do tego, aby jednak znów pójść do urn wyborczych i oddać głos w II turze – bez względu na to czy mieszkamy w Polsce, czy za granicą, bo wszystkie głosy są bardzo ważne.

„Wzywam do powstania narodowego – na razie tylko z kanapy” – powtórzył w trakcie rozmowy z Dawidem Mysiorem hasło ze swojej wcześniejszej kampanii wyborczej Braun.

I wyjawił: „Ja postawię krzyżyk w kratce, która będzie przy nazwisku Nawrocki. Dlaczego? Szanowni Państwo, dlatego że nie jestem wyznawcą ani praktykiem teorii 'im gorzej tym lepiej’.”

Więcej o kulisach decyzji Grzegorza Brauna będzie można dowiedzieć się z wywiadu, przeprowadzonego dzisiaj (29 maja) o godz. 15:00 przez Tomasza Sommera na jego kanale na platformie Rumble.

Link do kanału:

https://rumble.com/c/TomaszSommer