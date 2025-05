Grzegorz Braun: Moi wyborcy to nie jest stado drobiu. Wybór między dżumą a cholerą [VIDEO]

- Reklama -

Grzegorz Braun gościł w TV Republika, gdzie próbowano go nakłonić do wypowiedzenia kilku miłych słów o Karolu Nawrockim. Prezes Konfederacji Korony Polskiej z „propozycji” nie skorzystał.

TV Republika zaprosiła Brauna w nadziei, że ten przekona przynajmniej część swoich wyborców do głosowania na Nawrockiego w drugiej turze wyborów prezydenckich.

Prowadząca rozmowę Danuta Holecka podchodziła Brauna z różnych stron, by ten powiedział coś milszego o Nawrockim niż o Trzaskowskim. Coś, co niezdecydowanych mogłoby przekonać do postawienia krzyżyka przy kandydacie popieranym przez Prawo i Sprawiedliwość.

– Moi wyborcy to nie jest stado drobiu, które można przegonić z jednej zagrody do drugiej – powiedział ostro Braun

– Moi wyborcy to są właśnie Polacy świadomi tego, że są i chcą być Polakami, a nie, dajmy na to, eurokołchoźnikami czy ukropoliniakami. To są świadomi ludzie – podkreślił prezes Konfederacji Korony Polskiej.

Braun zaznaczył, że gdyby miał wymieniać zalety i wady obu kandydatów, nakreślić całą sytuację polityczną, to z pewnością nie starczyłoby czasu antenowego. Wobec tego nie zamierza omawiać tematu „po łebkach”.

Zaznaczył, że wybór między Trzaskowskim a Nawrockim to „wybór między dżumą a cholerą”.

– Aż tak? – zdziwiła się Holecka.

– No tak, no tak, pani redaktor. To wybór między tym, co jest gwarantowane, a tym, co jest niepewne – podsumował Braun.