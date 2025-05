Elon Musk odchodzi z administracji Donalda Trumpa

- Reklama -

Elon Musk odchodzi z administracji USA, w której pełnił funkcję jednego z głównych doradców prezydenta Donalda Trumpa oraz szefa Departamentu Efektywności Rządowej (DOGE).

O swojej decyzji 53-letni Elon Musk poinformował we wpisie zamieszczonym na należącej do niego platformie społecznościowej X.

„Kończąc mój zaplanowany czas jako specjalny pracownik rządowy, chciałbym podziękować prezydentowi Donaldowi Trumpowi za możliwość działania na rzecz redukcji zbędnych wydatków. Misja DOGE będzie się tylko umacniać, stając się fundamentalnym elementem funkcjonowania całego rządu” – ocenił Musk.

Musk, który jest jednym z najbogatszych ludzi na świecie i właścicielem wielu znanych firm, w tym Tesli i SpaceX, już wcześniej zapowiadał rozbrat z polityką i poświecenie się zarządzaniu biznesem.

Jego odejście zbiegło się z publiczną krytyką kluczowego elementu legislacyjnego administracji Trumpa, który określił jako „olbrzymi projekt ustawy budżetowej”. W wywiadzie dla CBS Musk wyraził rozczarowanie tym, co prezydent Trump nazwał swoim „wielkim, pięknym projektem ustawy”. Argumentował, że nie da się pogodzić wielkości z estetyką.

AP zwraca uwagę, że mimo początkowego zaangażowania co najmniej 250 mln dolarów w kampanię Trumpa i wyrażenia silnego poparcia dla prezydenta, Musk z czasem coraz bardziej frustrował się biurokratycznymi wyzwaniami Waszyngtonu. Przyznał, że starcie z administracją federalną było „znacznie trudniejsze, niż przewidywałem”. Określił swoje zmagania na rzecz reform jako „ciężką walkę”.

As my scheduled time as a Special Government Employee comes to an end, I would like to thank President @realDonaldTrump for the opportunity to reduce wasteful spending.

The @DOGE mission will only strengthen over time as it becomes a way of life throughout the government.

— Elon Musk (@elonmusk) May 29, 2025